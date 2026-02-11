Dove vedere Francesca Lollobrigida in tv nei 5000 metri: orario, programma, streaming

Domani, giovedì 12 febbraio, a Milano (Italia) proseguiranno anche per lo speed skating le Olimpiadi Invernali: in programma la gara dei 5000 metri femminili, a cui prenderanno parte 12 atlete, tra le quali ci sarà Francesca Lollobrigida, unica rappresentante azzurra.

Le undici avversarie dell’italiana saranno la norvegese Ragne Wiklund, le canadesi Isabelle Weidemann e Valérie Maltais, le neerlandesi Joy Beune e Marijke Groenewoud, la ceca Martina Sáblíková, la belga Sandrine Tas, la kazaka Nadezhda Morozova, la tedesca Maira Jasch, l’atleta individuale neutrale di passaporto bielorusso Maryna Zuyeva e la cinese Yang Binyu.

Per la gara di domani dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

