Dorothea Wierer sconsolata: “Sono nervosa, non dormo. Ora l’ultima gara, non danneggio altri”

Dorothea Wierer ha faticato nella staffetta femminile di biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, rendendosi protagonista di una prestazione negativa nella seconda frazione e spegnendo così i sogni di gloria del gruppo tricolore di fronte al proprio pubblico di Anterselva, dove ieri avevano steccato anche gli uomini.

L’altoatesina è stata costretta a effettuare un giro di penalità dopo non aver coperto tre bersagli al tiro, chiudendo la propria fatica al 13mo posto con un ritardo di 1’15” dal podio. A seguire Michela Carrara (fallosa al poligono) e Lisa Vittozzi non hanno potuto dare un volto diverso al pomeriggio.

Alla penultima gara della carriera, in attesa della mass start che sabato 21 febbraio chiuderà il programma del biathlon ai Giochi e farà calare il sipario sull’avventura sportiva della 35enne, Dorothea Wierer ha analizzato la propria prova ai microfoni della Rai: “Prestazione davvero negativa al poligono per me, è un po’ di giorni che non dormo, sono nervosa e questo non aiuta al tiro, ma non voglio trovare scuse. Cercherò di analizzare gli errori. Non volevo fare una prestazione del genere, ma ero nervosa, magari non mi rendo neanche conto. Sabato sarà la mia ultima gara e vedremo come andrà, lì gareggio per me stessa e non faccio danni per altri“.

La due volte vincitrice della Coppa del Mondo generale ha poi proseguito: “Cercherò di concentrarmi per l’ultima gara. La francese è partita dietro di me e poi è andata in testa: tutto era possibile, ma dovevi fare una prestazione di altissimo livello. Speriamo di andare meglio al tiro nella mass start e cercherò di godermela al massimo“.