Dorothea Wierer sincera: “Mi mancavano le energie, le altre erano più forti. Anche con lo ‘zero’ poco da fare”

Dopo l’argento nella staffetta mista ed il buon quinto posto nella 15 km, Dorothea Wierer incappa in una giornata storta e non va oltre una deludente 44ma piazza nella sprint olimpica di Anterselva, compromettendo purtroppo anche la possibilità di giocarsi una medaglia nell’inseguimento di domani. La leggenda del biathlon italiano è stata troppo fallosa al poligono, commettendo addirittura tre errori (di cui due a terra) e pagando un distacco superiore ai due minuti dalla vincitrice norvegese Maren Kirkeeide anche a causa di un passo sugli sci lontano dalle migliori.

“Mi è partito il colpo nel poligono a terra e poi ho perso il ritmo. Ma anche con lo zero non avrei avuto possibilità oggi, perché mi mancavano proprio le energie, non avevo forza per spingere. Bisogna semplicemente ammettere che oggi le altre erano più forti: sono un po’ delusa ma devo essere realista“, racconta la 35enne altoatesina ai microfoni della FISI.

Sulle prospettive verso l’inseguimento: “Domani cercherò di divertirmi, anche se parto indietro, e di recuperare un po’ di energie. Il distacco è grande ma si parte comunque con convinzione. Ho avuto modo di seguire molte gare, ho avuto la fortuna di vedere le medaglie di Brignone che ha fatto un’impresa del genere, Moioli sul podio dopo la caduta: le 18 medaglie sin qui raccolte sono tanta roba“.