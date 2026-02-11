Italia mai sul podio nell’individuale femminile di biathlon: neanche Wierer e Vittozzi hanno infranto il tabù

Il piatto piange per l’Italia del biathlon al termine delle prime due gare individuali dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo l’ottimo secondo posto nella staffetta mista di domenica alle spalle della Francia, gli azzurri sono rimasti infatti fuori dal podio sia nella 20 chilometri maschile di ieri che nella 15 chilometri femminile odierna sulle nevi di Anterselva.

Peccato soprattutto per l’esito della gara di oggi, in cui Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno visto sfumare forse l’occasione più propizia per centrare il bersaglio grosso in questa rassegna a cinque cerchi casalinga. La 35enne altoatesina si è dovuta accontentare del quinto posto, trovando un 19/20 al poligono ma facendo fatica sugli sci, mentre la 31enne sappadina è stata troppo fallosa al tiro (16/20) chiudendo lontana dalle posizioni di vertice.

Nella storia delle Olimpiadi, l’Italia femminile di biathlon non ha mai conquistato medaglie in questo format (l’individuale) e a questo punto dovrà attendere almeno fino al 2030, quando non ci sarà più Wierer, per sbloccarsi. In generale le biathlete azzurre hanno raccolto poco a livello individuale nel contesto a cinque cerchi (il discorso cambia per quanto riguarda le prove a squadre), infatti l’unico piazzamento sul podio è il terzo posto di Dorothea nella sprint cinese del 2022.