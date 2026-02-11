BiathlonMilano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali
Dominio Francia nell’individuale femminile: Simon precede Jeanmonnot, 5a Wierer. Vittozzi sbaglia troppo
Ad Anterselva, in Italia, la 15 km individuale femminile di biathlon, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, parla transalpino, con la doppietta firmata da Julia Simon, oro, e Lou Jeanmonnot, argento, mentre la precisione al tiro regala la medaglia di bronzo alla sorpresa di giornata, la bulgara Lora Hristova. Dorothea Wierer sfiora il podio, chiudendo quinta, mentre sono fallose al poligono le altre azzurre: 30ma Hannah Auchentaller, 37ma Lisa Vittozzi, 65ma Michela Carrara.
La doppietta francese vede Julia Simon trionfare, con un errore al tiro, in 41’15″6, andando a precedere la connazionale Lou Jeanmonnot, la quale manca due bersagli ma è seconda a 53″1, mentre sale sul terzo gradino del podio l’inattesa bulgara Lora Hristova, che fa 20/20 al poligono e conquista la medaglia di bronzo, con un ritardo di 1’04″5.
Resta giù dal podio la tedesca Vanessa Voigt, quarta, a sua volta con lo zero al tiro, a 1’17″4, mentre paga a caro prezzo l’unico errore della gara, giunto al secondo poligono, l’azzurra Dorothea Wierer, che si classifica quinta a 1’33″9, precedendo la transalpina Camille Bened, sesta con un bersaglio mancato, a 1’36″7, e l’elvetica Lea Meier, settima, con 19/20 al tiro, a 1’37″4.
Si sale oltre i 2′ di ritardo con la tedesca Janina Hettich-Walz, che paga 2 bersagli mancati e termina ottava a 2’03″3, davanti alla svedese Linn Gestblom, nona con 2′ di penalità, a 2’12″6, mentre chiude decima l’altra teutonica Franziska Preuss, che commette gli unici due errori della sua gara nell’ultima serie e butta via l’argento, accusando al traguardo un ritardo di 2’19″9.
Fallose al tiro le altre azzurre: trentesima Hannah Auchentaller, con due bersagli mancati, a 3’31″8, addirittura 37ma Lisa Vittozzi, che manca un bersaglio in ciascuna delle quattro serie e finisce a 3’53″7, infine si piazza 65ma Michela Carrara, con 6 errori complessivi, a 6’28″3.