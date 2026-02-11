Quando il libero di Daniel Grassl alle Olimpiadi? Orario, tv, programma, streaming

Venerdì 13 febbraio Daniel Grassl tornerà sul ghiaccio dell’Unipol Forum di Assago per il programma libero di pattinaggio artistico valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un momento importantissimo per l’Italia, considerata l’ottima quarta piazza strappata dall’azzurro in occasione del segmento più breve.

L’obiettivo del nativo di Merano è quello di rimanere aggrappato quanto più possibile al vertice. L’ambizione è migliorare il settimo posto ottenuto quattro anni fa a Pechino 2022. Per farlo dovrà però confezionare un free program senza sbavature, in modo da poter arginare i possibili comeback da parte di rivali al momento dietro di lui: su tutti il kazako Mikhail Shaidorov, il sudcoreano Cha Juhnwha e soprattutto il giapponese Shun Sato, uscito con le ossa rotta dallo short ma con grandi probabilità di risalita. Difficilissimo invece pensare un blitz per il podio: il più vicino, il francese Adam Siao Him Fa, al momento è distante nove punti, vantaggio più che cospicuo.

Il programma lungo della categoria individuale maschile scatterà alle ore 19:45. Daniel Grassl in virtù di quanto fatto nel corto farà parte dell’ultimo gruppo di lavoro, insieme ai migliori della classe. Il suo ingresso in pista, salvo fuoriprogramma, è pianificato per le 22:24 esatte.

Il programma libero maschile sarà visibile in diretta tv su Rai 2, in alternanza con altri sport. Prevista inoltre una diretta su Eurosport 1 (dalle 21:15), visibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento. In streaming ed in chiaro su RAI Play, mentre la diretta integrale è affidata a Discovery plus e HBO Max. OA Sport fornirà come sempre la DIRETTA LIVE della gara, per non perdersi nulla dello spettacolo a cinque cerchi.

QUANDO IL LIBERO DI DANIEL GRASSL ALLE OLIMPIADI

19.45 Free program individuale maschile – Diretta tv su Rai 2, in alternanza con altri sport

22.24 Ingresso in pista di Daniel Grassl

PROGRAMMA PATTINAGGIO ARTISTICO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 21.00

Diretta streaming: Rai Play (dalle 20:00), in alternanza con altri sport; Eurosport 1 dalle 20:20 fino al termine termine visibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento. Diretta integrale su Discovery plus e HBO Max.

Diretta testuale: OA Sport.