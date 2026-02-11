Baseball, definiti i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: due chance per l’Italia

La WBSC ha definito la strada per la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 per quel che concerne il baseball. Si ritornerà in bellezza, con il Dodger Stadium che rappresenta un pezzo di storia del batti e corri a fare da sede di gara per quel che riguarda il torneo a cinque cerchi. Andiamo a scoprire quelle che saranno le vie dell’approdo in California.

Prima strada: World Baseball Classic. Ma non per tutte: solo per le squadre americane. Le prime due classificate delle Americhe nel torneo che si giocherà tra meno di un mese, infatti, avranno il pass per la rassegna olimpica. Questo, però, vale per le non già qualificate (lo sono già gli USA quale Paese organizzatore).

Seconda strada: WBSC Premier12, che si svolgerà nel novembre 2027 e per la prima volta “tradirà” il suo nome, nel senso che si andrà da 12 a 16 squadre. Da qui entreranno una squadra per l’Asia, la più alta in classifica, e una per Europa oppure Oceania, sempre considerando la migliore classificata. Le qualificazioni per il Premier12, cui parteciperà anche l’Italia, si terranno nel prossimo autunno.

Terza strada: torneo finale di qualificazione, da tenersi entro il marzo 2028. Passerà una sola squadra tra le sei partecipanti a questo torneo mondiale. Ci saranno le due migliori non ancora qualificate dell’ultimo Campionato Asiatico, le due migliori non ancora qualificate dell’ultimo Campionato Europeo, la migliore non ancora qualificata dell’ultimo Campionato Africano e la migliore non ancora qualificata dell’ultimo Campionato Oceanico.

Le squadre dovranno avere 24 giocatori a roster, tutti di età già uguale o superiore a 18 anni all’atto di svolgimento della competizione olimpica. Tale regola vale anche per i tornei di qualificazione: in pratica, o si compiono i 18 anni prima del 1° gennaio 2028 o si è fuori dalle possibili convocazioni.