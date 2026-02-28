Omloop Nieuwsblad 2026 oggi: orari, tv, percorso, favoriti. Mathieu van der Poel inizierà con una vittoria?

Primo antipasto di campagna del nord. La stagione in Belgio si apre con la Omloop Nieuwsblad, storica corsa giunta alla sua 81ma edizione. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso e favoriti. Dove vedere in tv la Omloop Nieuwsblad 2026? Non ci sarà la diretta tv su nessun canale. Le piattaforme streaming su cui vedere la corsa sono Discovery Plus, Eurosport 2 e DAZN. OA Sport vi offrirà come sempre la diretta live testuale della corsa.

PERCORSO

207,2 chilometri da percorrere e tredici muri da scalare, oltre ad otto settori di pavé. Nel momento in cui la corsa entrerà nel vivo con l’inizio della serie di difficoltà altimetriche il gruppo affronterà una seconda volta l’Eikenberg al posto del Valkenberg, mentre nel finale l’Elverenberg cede il passo all’accoppiata Tenbosse-Parikeberg. Questi ultimi due precedono il temibile tandem Muro di Grammont-Bosberg. Quest’ultimo sarà scollinato poi una seconda volta a 12 km dalla conclusione e rappresenterà l’ideale trampolino di lancio verso il traguardo finale.

FAVORITI

Ovviamente tutti contro Mathieu van der Poel che va a caccia di un’altra primavera dominata. Il fuoriclasse neerlandese della Alpecin-Deceuninck proverà a staccare tutti e ad arrivare in solitaria, altrimenti occhio all’altra carta, la volata di Jasper Philipsen. In caso di arrivo allo sprint occhio al vincitore uscente, il norvegese Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility). Da citare assolutamente il padrone di casa Arnaud De Lie (Lotto Intermarché) che su questi percorsi potrebbe esaltarsi. Chi proverà ad attaccarsi alla ruota di van der Poel è Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). Assente invece Wout van Aert.

PROGRAMMA OMLOOP NIEUWSBLAD 2026

Sabato 28 febbraio

Omloop Nieuwsblad Gent-Ninove (207,2 chilometri)

Orario di partenza: 11.15

Orario di arrivo stimato: 15.50

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA OMLOOP NIEUWSBLAD 2026

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus, Eurosport 2, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport