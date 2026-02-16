Curling, Svezia imbattibile alle Olimpiadi: cammino netto per Hasselborg. Gran Bretagna e Canada si rianimano

La Svezia prosegue il proprio cammino da imbattuta nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, infilando la sesta vittoria consecutiva e confermandosi saldamente al comando della classifica generale. Anna Hasselborg e compagne sono state impeccabili contro la Svizzera, imponendosi per 6-4 contro le vicecampionesse del mondo: le scandinave sono state brave e optare per una mano nulla in avvio e poi hanno fatto la differenza nell’ottavo end, quando hanno strappato l’hammer alle avversarie con un punto pesantissimo che ha fatto la differenza.

La Svezia svetta con un impeccabile 6-0 davanti agli USA (4-1), alla Corea del Sud (3-2), alla Svizzera (3-2) e alla Danimarca (3-3). Il Canada e la Gran Bretagna erano all’ultimo appello per rimanere in piena corsa per la qualificazione alle semifinali e hanno risposto presente: le Campionesse del Mondo hanno travolto la Cina per 10-5 (da annotare i quattro punti nel quarto end e i tre nel settimo parziale), mentre le scozzesi hanno liquidato la Gran Bretagna con un perentorio 7-2 (due punti in avvio, altri due nel sesto e poi due mani rubate di fila per chiudere i conti).

Canada e Gran Bretagna hanno conquistato la seconda vittoria e hanno così agganciato la Cina al sesto posto, mentre l’Italia resta in fondo alla graduatoria con cinque sconfitte all’attivo in altrettante partite disputate. Le azzurre torneranno sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo alle ore 19.05 per fronteggiare gli USA e provare a sbloccarsi.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI OGGI

Gran Bretagna vs Danimarca 7-2

Canada vs Cina 10-5

Svezia vs Svizzera 6-4

CLASSIFICA CURLING FEMMINILE OLIMPIADI

1. Svezia 6 vittorie (6 partite disputate)

2. USA 4 vittorie (5 partite disputate)

3. Corea del Sud 3 vittorie (5 partite disputate)

3. Svizzera 3 vittorie (5 partite disputate)

5. Danimarca 3 vittorie (6 partite disputate)

6. Canada 2 vittorie (5 partite disputate)

6. Cina 2 vittorie (5 partite disputate)

6. Gran Bretagna 2 vittorie (5 partite disputate)

9. Giappone 1 vittoria (5 partite disputate)

10. Italia 0 vittorie (5 partite disputate)