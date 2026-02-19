Curling, Canada in semifinale con il brivido alle Olimpiadi. Gli USA battono la Svizzera e avanzano

Si è delineato il quadro delle semifinali del torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la Svezia se la dovrà vedere con il Canada, mentre gli USA incroceranno la Svizzera. Le scandinave hanno concluso al primo posto in classifica con un bilancio di sette vittorie e due sconfitte, mentre le americane si sono issate al secondo posto grazie al successo per 7-6 ottenuto contro la Svizzera, che ha marcato tre punti per il pareggio nel decimo end e ha poi ceduto all’extra-end.

Le Campionesse del Mondo in carica hanno tremato quando si sono trovate sotto per 3-2 contro la Corea del Sud, ma hanno poi piazzato al turbo mettendo a segno due punti nel quarto parziale e quattro nella terza frazione, chiudendo la pratica per 10-7. Alla Gran Bretagna non è invece bastata l’affermazione contro l’Italia per 7-4: Sophie Jackson e compagne devono salutare il ghiaccio di Cortina d’Ampezzo con bilancio positivo (5-4), alla pari con la Corea del Sud.

Il Giappone ha prevalso sulla Cina per 9-6 e così l’Italia chiuso al nono posto. Di seguito i risultati delle partite di oggi per il torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la classifica finale del round robin e il tabellone della fase a eliminazione diretta.

RISULTATO CURLING OLIMPIADI OGGI

USA vs Svizzera 7-6, extra-end

Canada vs Corea del Sud 10-7

Giappone vs Cina 9-6

Gran Bretagna vs Italia 7-4

CLASSIFICA CURLING FEMMINILE OLIMPIADI

1. Svezia 7 vittorie, qualificata alle semifinali

2. USA 6 vittorie, qualificata alle semifinali

3. Svizzera 6 vittorie, qualificata alle semifinali

4. Canada 6 vittorie, qualificata alle semifinali

5. Corea del Sud 5 vittorie

6. Gran Bretagna 5 vittorie

7. Danimarca 4 vittorie

8. Giappone 2 vittorie

9. Italia 2 vittorie

10. Cina 2 vittorie

TABELLONE CURLING FEMMINILE OLIMPIADI

[1] Svezia vs [4] Canada

[2] USA vs [3] Svizzera