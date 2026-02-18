Cricket, cosa sono le Indie Occidentali: un antico retaggio coloniale contro l’Italia

L’Italia ha conquistato la sua prima storica vittoria ai Mondiali T20 di cricket, battendo il Nepal all’esordio assoluto nella rassegna iridata nel format che sarà protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La nostra Nazionale ha firmato un’autentica impresa qualificando all’evento in corso di svolgimento tra India e Sri Lanka e ha avuto la capacità di avere la meglio contro un avversario di notevole tradizione, dopo aver giocato egregiamente contro la Svezia e prima di battagliare senza remora contro l’Inghilterra.

Gli azzurri hanno dimostrato di meritarsi questo palcoscenico e prossimamente lotteranno sicuramente con ambizioni per meritarsi quella che sarebbe una storica presenza ai Giochi, dove una delle discipline più praticate al mondo farà nei fatti la sua prima vera apparizione nel programma a cinque cerchi. Prima di salutare l’Asia e concentrarsi verso i prossimi appuntamenti, la nostra Nazionale disputerà l’ultima partita della fase a gironi dei Mondiali T20.

L’Italia affronterà le Indie Occidentali nella giornata di giovedì 19 febbraio: sfida durissima contro l’imbattuta capolista del gruppo C, che ha vinto le prime tre partite e che è già certa del primo posto con l’annessa qualificazione al Super 8. Il nome dell’avversario potrà suonare strano per tanti lettori: le Indie Occidentali non sono infatti una Nazione e in ambito sportivo sono presenti solo nel cricket. Cosa sono le Indie Occidentali? A livello geografico questo termine è stato utilizzato dagli Europei, fin dall’epoca delle grandi scoperte, per identificare l’insieme di isole tra la Florida e il Venezuela, nei fatti i Caraibi, e che un tempo erano stati colonizzati dai britannici.

Nel cricket è dunque una squadra multinazionale con atleti potenzialmente provenienti da dieci Paesi indipendenti (Antigua & Barbuda, Barbados, Dominica, Grenada, Guyana, Giamaica, Saint Kits & Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent & Grenadine, Trinidad & Tobago) e da cinque territori non sovrani (Anguilla, Montserrat e Isole Vergini Britanniche in dipendenza del Regno Unito; Isole Vergini Americane in dipendenza degli USA e Sint Maarten in dipendenza dei Paesi Bassi). Il loro palmares è sontuoso: due Mondiali di cricket nel format tradizionale (1975 e 1979) e due Mondiali T20 (2012 e 2016).