Cosa ha detto il Presidente Sergio Mattarella a Sofia Goggia e Arianna Fontana

Una giornata storica con la conquista dei due ori nello slittino si era aperta con l’arrivo del Presidente della Repubblica Mattarella a Cortina. Il Capo dello Stato assisterà domani al SuperG femminile sull’Olympia delle Tofane, gara in cui le azzurre proveranno a regalare una soddisfazione con Goggia, Brignone, Pirovano e Curtoni.

Mattarella ha incontrato Sofia Goggia con cui si è complimentato per il bronzo vinto nella discesa libera di domenica scorsa e le ha poi chiesto aggiornamenti sulle condizioni dell’americana Lindsey Vonn sottolineando come: “È stato un gesto di coraggio il suo. Occorrerebbe far capire ai tifosi e telespettatori che cosa c’è dietro la vostra preparazione”.

Non è mancata anche un riferimento al tema calcistico. Goggia è infatti una grande tifosa dell’Atalanta e Mattarella ne ha approfittato per ironizzare sull’ex allenatore nerazzurro Gasperini, ora alla Roma: “Lo sa perché è bravo? Perché è stato due anni al Palermo“.

Al termine dell’incontro Mattarella ha chiesto al direttore della comunicazione del CONI di poter chiamare Arianna Fontana. La pattinatrice, avvertita dal marito, ha interrotto l’allenamento e ha risposto alla prestigiosa telefonata. “Sei Olimpiadi, sei successi. Complimenti”, le parole del capo dello Stato all’azzurra. “La squadra è stata formidabile. Complimenti anche agli altri”.