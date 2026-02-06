Constantini/Mosaner ottengono una vittoria fondamentale sull’Estonia e si avvicinano alla semifinale!

L’Italia ha sconfitto l’Estonia con il punteggio di 6-4 e ha così infilato la terza vittoria nel torneo di curling doppio misto che sta animando le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo la battuta d’arresto rimediata ieri sera contro il Canada, Stefania Constantini e Amos Mosaner (che stasera sarà uno dei portabandiera dell’Italia durante la Cerimonia d’Apertura) hanno ruggito in maniera perentoria nella giornata odierna: stamattina hanno travolto la Svizzera per 12-4 e oggi pomeriggio sono riusciti a prevalere contro la temibilissima coppia formata da Marie Kaldvee e Harri Lill.

I Campioni del Mondo in carica hanno fatto la differenza sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo rubando le prime due mani per un 4-0 micidiale in apertura d’incontro, poi hanno tenuto a bada i tentativi di rimonta dei quotati avversari (battuti di misura nella semifinale dell’ultima rassegna iridata), hanno dato un’ulteriore spallata con i due punti siglati nella quinta frazione e nel finale hanno gestito con grande sagacia tattica una situazione potenzialmente pericolosa.

Questa affermazione ha permesso all’Italia di di agganciare il Canada al terzo posto in classifica con tre vittorie ottenute in quattro partite disputate, alle spalle delle imbattute Gran Bretagna (5-0) e USA (4-0). Gli azzurri sono pienamente in corsa per la qualificazione alle semifinali, riservate alle prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre: saranno fondamentali le prossime due partite in programma sabato 7 febbraio, alle ore 14.35 contro la Svezia e alle ore 19.05 contro la Norvegia.

LA CRONACA DI ITALIA-ESTONIA

Amos Mosaner e Stefania Constantini partono a razzo, mettendo una pressione costante agli avversari e costringendoli a rincorrere costantemente nonostante il vantaggio del martello, l’ultimo tiro degli estoni non viene sfruttato, la bocciata è sbagliata e così gli azzurri strappano la mano mettendo a segno tre pesantissimi punti. La seconda frazione viene giocata colpo su colpo, i baltici avrebbero l’occasione per smuovere il punteggio, ma il tentativo di draw finale va ancora lungo e i Campioni del Mondo strappano una mano da un punto, issandosi sul 4-0.

Marie Kaldvee e Harri Lill si devono rifugiare subito nel power-play, sperando di recuperare terreno sfruttando al meglio il vantaggio che permette di spostare le due stone pre-posizionate al centro. Constantini e Mosaner sono davvero magistrali nel gestire la situazione e concedono soltanto un punto agli avversari (4-1), ma nell’end successivo si materializza l’unico momento di difficoltà dell’incontro: il trentino non è brillantissimo nell’ultimo tiro, spreca l’occasione per marcare due punti e anzi i Campioni Olimpici perdono l’hammer per il 4-2 all’intervallo.

All’intervallo sul ghiaccio, però, i padroni di casa mostrano nuovamente i muscoli e piazzano un pesantissimo uno-due nel quinto end, utile per involarsi sul 6-2. Mosaner e Constantini sono in controllo della situazione, concedono un punto nella sesta frazione e poi adottano una intelligentissima strategia: si fanno rubare la settima mano da un punto, in modo da presentarsi all’ultimo in end con il vantaggio dell’ultimo tiro e con la possibilità di usare il power-play con il tabellone che recita 6-4.

L’Estonia prova in tutti i modi a mettere in difficoltà l’Italia nel parziale conclusivo, cerca di inventarsi delle combinazioni fuori dall’ordinario, con l’ultimo tiro prova a mettere un paio di stone in casa per complicare la vita agli azzurri, ma l’intento non riesce e così la coppia tricolore può fare festa, senza tra l’altro dover ricorrere al tiro conclusivo di Mosaner.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI 2026 OGGI

USA vs Cechia 8-1

Norvegia vs Svezia 9-0

Gran Bretagna vs Corea del Sud 8-2

Italia vs Estonia 6-4

CLASSIFICA CURLING DOPPIO MISTO OLIMPIADI 2026

1. Gran Bretagna 5 vittorie (5 partite disputate)

2. USA 4 vittorie (4 partite disputate)

3. Canada 3 vittorie (4 partite disputate)

3. Italia 3 vittorie (4 partite disputate)

5. Svizzera 2 vittorie (4 partite disputate)

6. Svezia 2 vittorie (5 partite disputate)

7. Estonia 1 vittoria (4 partite disputate)

7. Norvegia 1 vittoria (4 partite disputate)

9. Cechia 0 vittorie (4 partite disputate)

9. Corea del Sud 0 vittorie (4 partite disputate)