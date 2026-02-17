Combinata nordica, Olimpiadi 2026: la guida alla Gundersen LH/10 km, storia, attualità, medaglie

Il secondo titolo conferito nella combinata nordica ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà di carattere individuale, ma più recente rispetto alla gara originaria. Martedì 17 febbraio assisteremo alla gara con salto su trampolino grande.

Questa prova è stata inserita nel programma a Cinque cerchi dall’edizione di Salt Lake City 2002, quando era denominata “Sprint“. Questo perché prevedeva un salto e 7,5 km di sci di fondo, “contrapponendosi” quindi alla canonica competizione su trampolino piccolo, dove invece venivano effettuati due salti, seguiti però da 15 km di sci di fondo.

Successivamente, i format sono stati uniformati e, a partire da Vancouver 2010, sono diventati analoghi. Dunque, ambedue le gare prevedono un salto e 10 km di fondo da percorrere a inseguimento. Pertanto, quello del 2026 sarà il VII titolo tout-court conferito nella competizione su trampolino grande, il V però assegnato con i connotati attuali.

2002 – LAJUNEN Samppa (FIN)

2006 – GOTTWALD Felix (AUT)

2010 – DEMONG Bill (USA)

2014 – GRAABAK Jørgen (NOR)

2018 – RYDZEK Johannes (GER)

2022 – GRAABAK Jørgen (NOR)

MEDAGLIATI TOUT-COURT

Sono quattordici gli uomini capaci di fregiarsi di almeno una medaglia olimpica in una gara con salto su trampolino grande. Fra di essi, quattro sono stati in grado di ripetersi (uno finanche sul gradino più alto).

GRAABAK Jørgen [NOR] (Oro 2014 e 2022)

GOTTWALD Felix [AUT] (Oro 2006; Bronzo 2002)

MOAN Magnus [NOR] (Argento 2006 e 2014)

RIEßLE Fabian [GER] (Argento 2018; Bronzo 2014)

LAJUNEN Samppa [FIN] (Oro 2002)

DEMONG Bill [USA] (Oro 2010)

RYDZEK Johannes [GER] (Oro 2018)

ACKERMANN Ronny [GER] (Argento 2002)

SPILLANE Johnny [USA] (Argento 2010)

OFTEBRO Jens Lurås [NOR] (Argento 2022)

HETTICH Georg [GER] (Bronzo 2006)

GRUBER Bernhard [AUT] (Bronzo 2010)

FRENZEL Eric [GER] (Bronzo 2018)

WATABE Akito [JPN] (Bronzo 2022)

MEDAGLIERE COMPLESSIVO PER NAZIONI

2-3-0 (5) – NORVEGIA

1-2-3 (6) – GERMANIA

1-1-0 (2) – USA

1-0-2 (3) – AUSTRIA

1-0-0 (1) – FINLANDIA

0-0-1 (1) – GIAPPONE

ITALIA, I PRECEDENTI

Nessuna medaglia per gli azzurri. Il piazzamento più nobile mai conseguito in una gara con salto su trampolino grande è rappresentato dal 7° posto di Alessandro Pittin a Vancouver 2010. Nella medesima competizione, Lukas Runggaldier si attestò in 11ma posizione.

Per il resto, gli italiani hanno faticato a far breccia tra i primi venti. I soli altri ingressi nella top-20 sono stati centrati da Giuseppe Michielli (16° a Torino 2006) e da Pittin stesso (18° a Sochi 2014).

LH/10 KM, INVERNO 2025-26

TUTTI I PODI

Ruka (29 novembre)

1. LAMPARTER Johannes (AUT)

2. SCHMID Julian (GER)

3. RETTENEGGER Thomas (AUT)

Trondheim (7 dicembre)

1. LAMPARTER Johannes (AUT)

2. REHRL Franz-Josef (AUT)

3. SCHMID Julian (GER)

TUTTI I PIAZZAMENTI DEGLI AZZURRI NEL 2025-26

COSTA Samuel: 32 – 32

KOSTNER Aaron: 46 – 45

PITTIN Alessandro: 49 – 56

BUZZI Raffaele: DNF – 53