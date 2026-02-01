Combinata nordica, Jens Luraas Oftebro beffa Rettenegger e vince il Triple di Seefeld

Dopo aver ottenuto un quinto ed un terzo posto nelle prime gare del weekend, Jens Luraas Oftebro fa valere il suo status di miglior fondista del lotto e vince in rimonta la Gundersen odierna valevole come ultima e decisiva tappa del Triple di Seefeld, prestigiosa kermesse multi-stage inserita nel calendario della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica.

Per il 25enne norvegese si tratta del decimo successo individuale della carriera nel circuito maggiore, di cui tre ottenuti proprio nella località tirolese, anche se in passato non era mai riuscito a vincere il Triple. Settimo in classifica dopo il segmento di salto mattutino a 1’06” dal leader, Jens Luraas Oftebro ha fatto la differenza sulla distanza dei 12,5 chilometri disputando una gara perfetta dal punto di vista tattico e rendendosi protagonista di un forcing impressionante nell’ultimo giro che gli ha consentito di riprendere in extremis e poi volare via Stefan Rettenegger.

Il padrone di casa austriaco, capace di accumulare un vantaggio notevole sul trampolino piccolo di Seefeld, ha viaggiato in solitaria per tutto il segmento di fondo vedendo svanire la sua prima vittoria in Coppa del Mondo (ed il trionfo nel Triple) a soli 500 metri dalla fine dopo aver cominciato la tornata conclusiva con un margine di 24″ sugli inseguitori.

14° podio individuale nel circuito maggiore per Stefan Rettenegger, che ha preceduto all’arrivo il tedesco Vinzenz Geiger, oggi terzo a 18″ dalla testa non riuscendo a tenere il passo micidiale di Oftebro nell’ultimo chilometro. Quarto Einar Luraas Oftebro, fratello maggiore di Jens, battendo in volata l’idolo locale e pettorale giallo Johannes Lamparter. Buona prestazione sugli sci per gli italiani di punta che vedremo in azione nelle prossime settimane in Val di Fiemme alle Olimpiadi: da 28° a 17° Samuel Costa (autore del decimo tempo parziale nel fondo), da 32° a 30° Aaron Kostner e da 40° a 33° Alessandro Pittin. Solo 46° Raffaele Buzzi.