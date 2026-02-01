Combinata nordica, Ida Marie Hagen detta legge nella Gundersen e vince il Triple di Seefeld

Ida Marie Hagen fa il vuoto come di consueto nel segmento di fondo (in questo caso sulla distanza prolungata di 7,5 chilometri) e si impone agevolmente nella Gundersen che chiudeva il programma del Triple di Seefeld, valevole come quinta e terzultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica femminile. Dopo aver interrotto nella Mass Start di venerdì una striscia di sette successi consecutivi, la norvegese si è rifatta nei due giorni successivi in format di gara più favorevoli portando a 10 il bottino di vittorie stagionali e conquistando la seconda Sfera di Cristallo della carriera (dopo quella del 2023-2024).

La 25enne di Baerum, che ha archiviato oggi la 27ma affermazione individuale complessiva nel circuito maggiore, può già festeggiare la certezza aritmetica del primo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo con due gare d’anticipo avendo oltre 200 punti di vantaggio sulle inseguitrici. Doppio colpo dunque per Hagen, che centra in una sola giornata i due obiettivi più importanti della stagione (Triple e Sfera di Cristallo) per una disciplina che nella sua versione femminile non fa parte della famiglia olimpica.

L’unica macchia nel palmarès della scandinava classe 2000 è l’assenza di un titolo mondiale individuale, ma ci sarà la possibilità di rimediare nel corso della prossima stagione. Il podio finale del Triple di Seefeld è stato completato dalla statunitensi Alexa Brabec e Tara Geraghty-Moats, che hanno conservato le posizioni di partenza al via della 7,5 km di fondo arrivando al traguardo con un distacco di 55″ e 1’47” dalla testa. Nelle retrovie della graduatoria le italiane: 19ma Greta Pinzani a 7’01”, 23ma Daniela Dejori a 7’35” e 26ma Veronica Gianmoena a 8’33”.