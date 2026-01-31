Combinata nordicaSport Invernali
Combinata nordica, nella Compact di Seefeld vince Vinzenz Geiger. Ventunesimo Samuel Costa
Seconda vittoria stagionale per Vinzenz Geiger nella Coppa del Mondo di combinata nordica. Il tedesco dopo Ramsau esulta ancora in Austria: successo nella Compact Race di Seefeld. Rimonta vincente per il classe 1997, che partiva addirittura dalla decima piazza.
Nello sci di fondo ha mostrato la sua classe andando a primeggiare allo sprint e lanciandosi al meglio verso le Olimpiadi di Milano Cortina. Seconda posizione per il leader di Coppa, Johannes Lamparter, completa il podio Jens Luraas Oftebro.
Quarto è Stefan Rettenegger, quinto invece Ilkka Herola. In casa Italia positiva la performance di Samuel Costa, ventunesimo. Trentaduesimo Alessandro Pittin, trentacinquesimo Aaron Kostner, quarantasettesimo Raffaele Buzzi.
