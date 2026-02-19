Quando gioca l’Italia del curling oggi, Olimpiadi 2026: orari giovedì 19 febbraio, avversarie, tv, streaming

L’Italia affronterà la Svizzera nell’ultima partita del round robin del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e si giocherà la qualificazione alle semifinali: gli azzurri sono chiamati a sconfiggere gli elvetici, imbattuti nella competizione e già certi del primo posto in classifica, per garantirsi l’approdo alla zona medaglie. L’appuntamento è per le ore 09.05 di oggi, giovedì 19 febbraio, sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING DALLE 9.05

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRAN BRETAGNA DI CURLING FEMMINILE DALLE 14.05

Servirà la grande impresa a Joel Retornaz e compagni per proseguire l’avventura ai Giochi sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, anche se matematicamente si potrebbe superare il turno perdendo. In questo caso, però, servirebbero degli incroci favorevoli: il ko della Norvegia contro il Canada e la battuta d’arresto della Germania contro la Cina, oltre a dei tiri pre-partita eccezionali (meno di venti centimetri di errore complessivo) per superare gli USA nel DSC.

In caso di qualificazione, la semifinale degli azzurri sarebbe in programma alle ore 19.05. Stefania Constantini e compagne chiuderanno la propria avventura in questa rassegna a cinque cerchi affrontando la Gran Bretagna alle ore 14.05: le azzurre non hanno obiettivi concreti e lotteranno per l’onore, cercando di conquistare la terza vittoria nel torneo contro un’avversaria di grande tradizione e che è in piena lotta per accedere alle semifinali.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle partite che l’Italia gioca oggi (giovedì 19 febbraio) nei tornei di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le partite degli azzurri saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi; in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altri eventi), Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA GIOCA L’ITALIA DEL CURLING OGGI ALLE OLIMPIADI

Giovedì 19 febbraio

Ore 09.05 Maschile: Italia vs Svizzera a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 14.05 Femminile: Italia vs Gran Bretagna a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 19.05 Eventuale semifinale maschile a Cortina d’Ampezzo (Italia)

PROGRAMMA CURLING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport); Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN per Italia-Svizzera; Discovery Plus e HBO Max per Italia-Gran Bretagna.

Diretta testuale: OA Sport.