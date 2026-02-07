Classifica curling misto: l’Italia resta in zona semifinali, ma si è riaperto tutto

La quarta giornata del round robin del torneo di doppio misto del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 non è foriera di buone nuove per Amos Mosaner e Stefania Constantini: l’Italia cede alla Svezia e vede complicarsi la strada verso le semifinali.

L’Italia, infatti, al momento vanta tre vittorie e due sconfitte dopo cinque partite giocate sulle nove previste: al comando con sette successi in altrettanti incontri c’è la Gran Bretagna, già qualificata alle semifinali, inseguita a quota quattro affermazioni dagli Stati Uniti, che hanno perso l’imbattibilità proprio oggi pomeriggio contro la squadra britannica.

La Svezia, che ha appena sconfitto gli azzurri, è terza con 4 successi, ma ha disputato 7 incontri, e precede, al momento, il Canada, quarto con tre vittorie in cinque partite, proprio come gli azzurri, ma in linea teorica è davanti all’Italia avendo vinto lo scontro diretto.

Svizzera e Norvegia, a quota due successi, seguono gli azzurri, e condividono il sesto posto, mentre Estonia e Cechia, con un successo in cinque incontri, sono appaiate all’ottavo posto, infine resta ancora ferma al palo la Corea del Sud, sempre sconfitta nelle cinque partite disputate finora.

CLASSIFICA CURLING DOPPIO MISTO OLIMPIADI 2026

1 Gran Bretagna 7 vittorie (7 partite) Qualificata alle semifinali

2 Stati Uniti 4 (5)

3 Svezia 4 (7)

4 Canada 3 (5)

4 Italia 3 (5)

6 Norvegia 2 (5)

6 Svizzera 2 (5)

8 Cechia 1 (5)

8 Estonia 1 (5)

10 Corea del Sud 0 (5)