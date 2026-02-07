Dove vedere in tv Italia-Gran Bretagna, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Nella serata di domenica 8 febbraio (dalle ore 19.05) si svolgerà il big match tra Italia e Scozia, piatto forte della dodicesima sessione di gioco del round robin del torneo di doppio misto di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Per Stefania Constantini e Amos Mosaner sarà l’ottavo incontro del torneo, mentre Bruce Mouat e Jennifer Dodds chiuderanno il loro percorso nella fase a gironi proprio contro gli azzurri.

Lo Stadio del Ghiaccio di Cortina d’Ampezzo sarà teatro della riedizione della finale dei Campionati Mondiali 2025, in cui furono Constantini e Mosaner ad imporsi nettamente in Canada (a Fredericton) aggiudicandosi il titolo iridato. In base ai risultati dei prossimi giorni, Italia-Scozia potrebbe rivelarsi un antipasto di una sfida che rischia di materializzarsi anche nella fase a eliminazione diretta tra semifinali e finali.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming di Italia-Gran Bretagna, valevole per il round robin del doppio misto di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CURLING OLIMPIADI

Domenica 8 febbraio

Ore 19.05 Italia vs Gran Bretagna – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA-GRAN BRETAGNA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.