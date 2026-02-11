Christof Innerhofer contento lo stesso: “Il secondo più vecchio aveva 5 anni meno di me…”

Christof Innerhofer ha concluso all’undicesimo posto il superG delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, accusando un distacco di 1.18 dallo svizzero Franjo Von Allmen, che si è confermato padrone della pista Stelvio di Bormio dopo aver già trionfato in discesa libera e nella combinata a squadre. Quella odierna era la quinta partecipazione in carriera ai Giochi per il 41enne altoatesino, che a Sochi 2014 si mise al collo l’argento in discesa.

Christof Innerhofer ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Era un grande obiettivo essere qui, non sono contento di come sono andato, mi mancava l’ultima marcia dove bigognava collegare da gigantisti. La neve con le calde temperature sta soffrendo, a me piace più duro perché si sente il taglio subito“.

L’azzurro si è soffermato sul vincitore di giornata: “Difficile fermare Von Allmen, si è visto anche con me nel 2011 e nel 2014 (quando vinse più medaglie ai Mondiali e alle Olimpiadi, n.d.r)”. Un altro passaggio sulle sue potenzialità: “Potevo fare meglio, ma dopo aver visto un apripista che ha mancato una porta di venti metri… Undicesimo alle Olimpiadi, ma speravo di poter fare top-6. Ero il più vecchio e il secondo più vecchio aveva cinque anni meno di me“.