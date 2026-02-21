Chi partecipa al Galà di pattinaggio artistico alle Olimpiadi? Italia ben rappresentata

Il Galà di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 allieterà il pubblico nella serata di sabato 21 febbraio (a partire dalle ore 20.00): sarà il Forum di Assago a ospitare lo show, pensato come sempre per nobilitare l’arte sul ghiaccio e per fare divertire tutti gli appassionati al termine delle gare che hanno assegnato le medaglie ai Giochi nel corso delle due settimane di competizioni a cinque cerchi.

Gli atleti calcheranno il palcoscenico del capoluogo lombardo con un unico scopo: divertirsi e offrire il proprio talento al pubblico, senza punteggi o classifiche. Non ci sono errori penalizzati, evoluzioni da eseguire, coefficienti da onorare: il pattinaggio di figura al suo stato puro e spettacolare, senza competizione agonistica ma solo la sua essenza in bella mostra.

Al Galà parteciperanno tutti i medagliati dei Giochi, a cominciare dalla statunitense Alysa Liu (trionfatrice nell’individuale con un free program commovente), passando poi per il kazako Mikhail Shaidorov (capace di fare saltare il banco nella gara maschile in maniera inattesa), i giapponesi Riku Miura e Ryuichi Kihara (splendida coppia di artistico), i francesi Guillaume Cizeron e Laurence Fournier Beadury (lui capace di fare la storia vincendo il titolo olimpico con la seconda partner diversa).

Oltre agli atleti sul podio, l’ISU ha invitato alcuni pattinatori in base alla qualità delle prestazioni stagionali e alla capacità di coinvolgere il pubblico, a cominciare dallo statunitense Ilia Malinin, uomo copertina delle Olimpiadi ma rimasto senza medaglia. L’Italia sarà rappresentata da Daniel Grassl, Sara Conti e Niccolò Macii (coppia di artistico), Charlene Guignard e Marco Fabbri (danza). Di seguito tutti i partecipanti al Galà di pattinaggio artistico delle Olimpiadi 2026.

PARTECIPANTI GALÀ PATTINAGGIO ARTISTICO OLIMPIADI

DONNE

Alysa Liu (Stati Uniti)

Kaori Sakamoto (Giappone)

Ami Nakai (Giappone)

Amber Glenn (Stati Uniti)

Adeliia Petrosian (AIN)

Niina Petrokina (Estonia)

Haein Lee (Corea)

UOMINI

Mikhail Shaidorov (Kazakistan)

Yuma Kagiyama (Giappone)

Shun Sato (Giappone)

Junhwan Cha (Corea)

Adam Siao Him Fa (Francia)

Ilia Malinin (Stati Uniti)

Daniel Grassl (Italia)

COPPIE

Riku Miura / Ryuichi Kihara (Giappone)

Anastasiia Metelkina / Luka Berulava (Georgia)

Minerva Fabienne Hase / Nikita Volodin (Germania)

Maria Pavlova / Alexei Sviatchenko (Ungheria)

Sara Conti / Niccolò Macii (Italia)

DANZA

Guillaume Cizeron / Laurence Fournier Beaudry (Francia)

Madison Chock / Evan Bates (Stati Uniti)

Piper Gilles / Paul Poirier (Canada)

Charlène Guignard e Marco Fabbri (Italia)

Allison Reed / Saulius Ambrulevičius (Lituania)

Olivia Smart / Tim Dieck (Spagna)