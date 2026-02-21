A che ora il Galà di pattinaggio artistico alle Olimpiadi oggi in tv: programma, streaming, partecipanti

Le gare di pattinaggio di figura alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si sono concluse da un paio di giorni, ma questo sport avrà modo di essere ancora assoluto protagonista sul ghiaccio del capoluogo lombardo. Come da tradizione, infatti, il prestigioso Galà animerà la parte conclusiva della rassegna a cinque cerchi, regalando grande spettacolo a tutti gli appassionati: nella serata di sabato 21 febbraio (dalle ore 20.00) andrà in scena una serie di esibizioni libere dei migliori atleti che, senza punteggi e senza classifiche, si divertiranno per il semplice gusto di pattinare e per regalare dei bei momenti al pubblico.

Sarà il Forum di Assago (che per l’occasione è stato rinominato Ice Skating Arena) a ospitare l’Olympic Figure Skating Gala, a cui hanno diritto di partecipare tutti i medagliati delle gare individuali (dunque escludendo il team event) e alcuni pattinatori invitati in base alla qualità delle prestazioni stagionali e alla capacità di coinvolgere il pubblico, senza dimenticarsi della rappresentanza geografica per regalare uno spettacolo il più possibile divertente, ampio, inclusivo. Si preannuncia uno show di due ore abbondanti, con una programma che dovrebbe concludersi intorno alle ore 22.30.

L’Italia ha conquistato la medaglie di bronzo nella prova a squadre, stasera scenderanno sul ghiaccio Daniel Grassl, Sara Conti e Niccolò Macii (coppia di artistico), Charlene Guignard e Marco Fabbri (danza). L’ISU ha previsto la presenza di sette uomini, sette donne, sei coppie di danza e cinque coppie di artistico: tra i nomi più attesi spiccano quelli di Guillaume Cizeron/Laurence Fournier Beaudry, Ilia Malinin, Alysa Liu e Kaori Sakamoto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, i partecipanti del Galà di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Prevista la diretta tv su Rai 2; garantita la diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.

CALENDARIO GALÀPATTINAGGIO ARTISTICO OLIMPIADI 2026

Sabato 21 febbraio

Ore 21.00 Galà pattinaggio artistico Olimpiadi Milano Cortina 2026 – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA GALÀ PATTINAGGIO ARISTICO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, con un’interruzione tra le 20.30 e le 21.00 per lasciare spazio al telegiornale, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

PARTECIPANTI GALA PATTINAGGIO ARTISTICO OLIMPIADI

DONNE

Alysa Liu (Stati Uniti)

Kaori Sakamoto (Giappone)

Ami Nakai (Giappone)

Amber Glenn (Stati Uniti)

Adeliia Petrosian (AIN)

Niina Petrokina (Estonia)

Haein Lee (Corea)

UOMINI

Mikhail Shaidorov (Kazakistan)

Yuma Kagiyama (Giappone)

Shun Sato (Giappone)

Junhwan Cha (Corea)

Adam Siao Him Fa (Francia)

Ilia Malinin (Stati Uniti)

Daniel Grassl (Italia)

COPPIE

Riku Miura / Ryuichi Kihara (Giappone)

Anastasiia Metelkina / Luka Berulava (Georgia)

Minerva Fabienne Hase / Nikita Volodin (Germania)

Maria Pavlova / Alexei Sviatchenko (Ungheria)

Sara Conti / Niccolò Macii (Italia)

DANZA

Guillaume Cizeron / Laurence Fournier Beaudry (Francia)

Madison Chock / Evan Bates (Stati Uniti)

Piper Gilles / Paul Poirier (Canada)

Charlène Guignard e Marco Fabbri (Italia)

Allison Reed / Saulius Ambrulevičius (Lituania)

Olivia Smart / Tim Dieck (Spagna)