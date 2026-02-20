Arthur Fils è tornato davvero, a Doha batte Mensik. Sarà finale con Alcaraz

Questa settimana, e ancor più la giornata di oggi, certifica che Arthur Fils è tornato davvero. Il francese batte con il punteggio di 6-4 7-6(4) il ceco Jakub Mensik, regalandosi così la finale contro Carlos Alcaraz all’ATP 500 di Doha. Vero, Fils è sceso al numero 40 del mondo, ma non è di sicuro quella la posizione reale del transalpino, che ha tutti i numeri per ritornare nei primi 15 a un certo punto (e anche più in alto) dopo i problemi che gli hanno tolto praticamente tutta la seconda metà del 2025.

La partenza di oggi fa capire subito che Fils c’è, è in forma e sa cosa fare in questo venerdì. Due game di studio, poi nel terzo arriva il primo break a 30, che per poco non diventa più pesante perché Mensik annulla due palle del 4-1 a favore del francese. E, anzi, ha a sua volta una chance di rientrare sul 3-3, ma qui è Fils che non concede tregua e poi, senza dover realmente soffrire, si porta sul 6-4.

Secondo parziale che inizia con una speranza maggiore per il ceco: game infinito, il secondo, con tre palle break per Mensik, ma Fils regge bene l’urto e tiene dopo 16 punti. Dopo alcuni giochi di relativa tranquillità, tocca al francese classe 2004 prendersi il break di vantaggio sul 4-3, salvo poi restituirlo immediatamente, e per Mensik questo 4-4, alla quarta opportunità, è quasi come aria fresca. Nei successivi game i due lottano, ma arriva un tie-break che Fils domina fino al 5-1, poi cede uno dei due minibreak, ma l’altro gli basta per il 7-4.

Per Fils una giornata da 5 ace e un doppio fallo contro l’8-5 di un Mensik evidentemente meno lucido rispetto a ieri (ma va anche detto che l’ora tarda di ieri non ha senz’altro aiutato). Sarà dunque risalita, per il francese, almeno fino al numero 33 della classifica mondiale, che potrebbe diventare numero 26 in caso di colpo anche su Alcaraz.