Cambia l’avversario di Mattia Bellucci ad Acapulco: si ritira Korda, spazio ad un lucky loser

Comincerà nella notte italiana tra martedì 24 e mercoledì 25 febbraio il percorso degli unici due tennisti azzurri impegnati nell’ATP 500 di Acapulco. Flavio Cobolli, quinta testa di serie del seeding, sfiderà la wild card messicana Rodrigo Pacheco Mendez, mentre Mattia Bellucci dovrà affrontare un avversario diverso rispetto a quanto stabilito dal sorteggio del main draw.

L’americano Sebastian Korda, reduce dal trionfo in quel di Delray Beach, ha infatti dato forfait e al suo posto subentrerà un lucky loser proveniente dalle qualificazioni. Nello specifico Bellucci giocherà contro l’australiano Rinky Hijikata (n.115 del ranking mondiale), sconfitto ieri nell’ultimo turno del tabellone cadetto dal cinese Wu Yibing.

Chance importante dunque per il 24enne lombardo, che è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale in un main draw del circuito maggiore dopo le sconfitte al debutto rimediate agli Australian Open, a Dallas e a Delray Beach. Purtroppo in questo periodo dell’anno Bellucci difendeva tanti punti ed è sprofondato fuori dalla top100, quindi è chiamato ad una svolta per invertire il trend negativo e provare ad inseguire il main draw del Roland Garros.