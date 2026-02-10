Calendario hockey ghiaccio femminile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 10 febbraio, tv, programma, streaming

Per il torneo di hockey su ghiaccio femminile, è arrivato uno dei giorni più importanti alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: si entra nel vivo, con la definizione quasi completa – in attesa del recupero fra Canada e Finlandia (del 12 febbraio prossimo) – del quadro dei quarti di finale.

In questo martedì 10 febbraio infatti, saranno ben 4 le partite in agenda. Si parte alle 12.10 con Giappone-Svezia (Gruppo B), in un duello che vedrà le scandinave grandemente favorite contro le nipponiche, per poi passare alla gara delle 16.40 che metterà di fronte Italia e Germania: testa a testa fra le azzurre e le teutoniche che mette in palio la seconda posizione nella pool B per avere, almeno in teoria, una posizione migliore di inserimento ai quarti di finale.

In serata si passa al Gruppo A, quello delle “Big”: e proposito di squadroni, alle 20.10 vi sarà l’attesissimo testa a testa fra Canada e USA che dovrebbe e potrebbe essere il primo atto di un incrocio che poi si dovrebbe ripetere fra qualche giorno nella finalissima della manifestazione. Infine alle 21.10 Finlandia-Svizzera: nordiche contro elvetiche, con in palio punti pesanti nella corsa al terzo posto del girone, che comprende anche la Cechia che oggi riposa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, della giornata odierna (martedì 10 febbraio) del torneo di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tutte le partite saranno visibili in diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max.

La gara fra Italia e Germania sarà trasmessa in chiaro su Rai 2 o Rai Sport con possibilità di collegamenti e non in maniera integrale; in streaming il match sarà visibile su Rai Play e certamente in maniera integrale su Eurosport 1 e DAZN, con OA Sport a fornirvi la Diretta Live Testuale totale del match delle azzurre. Infine Canada-USA, oltre a Discovery Plus e HBO Max, sarà visibile in diretta anche su Eurosport 2 e DAZN.

CALENDARIO HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE OGGI

Martedì 10 febbraio



Ore 12.10 Giappone-Svezia (Gruppo B)

Ore 16.40 Italia-Germania (Gruppo B) – Diretta tv su Rai 2 o Raisport con possibilità di collegamenti

Ore 20.10 Canada-USA (Gruppo A)

Ore 21.10 Finlandia-Svizzera (Gruppo A)

HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE OLIMPIADI 2026 OGGI: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o Rai Sport per il match dell’Italia contro la Germania (con possibilità di diretta non costante ma con collegamenti).

Diretta streaming: tutte le partite su Discovery Plus e HBO Max, per gli abbonati. Italia-Germania sarà visibile gratuitamente su Rai Play e in abbonamento su Eurosport 1 e DAZN, mentre Canada-USA sarà visibile su Eurosport 2 e DAZN sempre in abbonamento.

Diretta testuale: OA Sport per la partita Italia-Germania.