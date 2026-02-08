Hockey ghiaccio femminile, la Svezia dilaga contro la Francia alle Olimpiadi 2026 e si prende i quarti di finale

Nel Girone B del torneo femminile di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la Svezia si prende un 4-0 pesantissimo sulla Francia. Non tanto per il valore delle transalpine, quanto per il fatto che le svedesi si sono prese così matematicamente il ticket per i quarti di finale e nel frattempo hanno eliminato le Bleus facendo un favore diretto all’Italia e al Giappone, che si affronteranno domani alle ore 12.10 con la certezza di avere già alle loro spalle una delle due formazioni che poi verrà eliminata dal raggruppamento.

LA CRONACA

Alla Milano Rho Ice Hockey Arena non c’è gara. La Svezia mostra tutto il suo talento contro una Francia che è costretta a vestire i panni della vittima sacrificale. Klellbin e compagne danno spettacolo sin da subito: Thea Johansson segna il gol che sblocca la gara dopo meno di 4 minuti, Hjalmarsson e Thuvik le vanno dietro. In meno di 15 minuti, le scandinave volano sul 3-0 andando al riposo con la partita già in tasca.

Inizia il secondo segmento. Lisa Johansson piazza subito a referto il 4-0 che allarga ulteriormente il gap in venti minuti che non regalano altre emozioni in termini di punteggio. Si entra quindi negli ultimi venti minuti, il dato dei tiri in porta dice: Svezia 33-10 Francia, con il tassametro che corre veloce e che alla fine si fermerà sul 49-14. La clessidra si azzera in fretta, mentre arrivano un paio di penalità da 2 minuti che però non modificano l’ordine delle cose.