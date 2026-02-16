Calendario Coppa Italia basket 2026: orari, tabellone dai quarti alla finale, tv, streaming

Settimana di tradizionale passione nel basket italiano: vanno in scena le Final Eight di Coppa Italia da mercoledì 18 a domenica 22. All’Inalpi Arena di Torino le migliori otto del girone d’andata si affrontano in un calendario che, da alcuni anni, è stato modificato per partire di mercoledì e garantire un giorno di riposo in vista delle semifinali e poi della finale.

Si sa, le forze in campo premierebbero Brescia, Milano e Virtus Bologna, ma è la Coppa Italia, dove la storia insegna che tutto può accadere, tutto si è visto e tutto accadrà, come sempre nelle coppe nazionali con (quasi) qualsiasi format. La cinquantesima edizione è priva della presenza di Trento, che (anche a causa del Trapani-gate) non è riuscita a qualificarsi e dunque non difenderà il successo di un anno fa. Dal 2018 in avanti solo Milano ha messo in piedi due vittorie consecutive, a conferma della totale imprevedibilità dell’evento torinese. Vietato aggrapparsi alle logiche del campionato: qui di logica non ce n’è praticamente nessuna.

Le Final Eight di Coppa Italia si terranno all’Inalpi Arena di Torino da mercoledì 18 a domenica 22 febbraio. Sarà possibile seguirle in diretta tv su Sky Sport Basket (205) e, per semifinali e finale, in chiaro su Cielo, nonché in diretta streaming su SkyGo, Now e LBATV. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale di semifinali e finale.

CALENDARIO FINAL EIGHT COPPA ITALIA BASKET 2026

Mercoledì 18 febbraio

Ore 18:00 Germani Brescia-APU Old Wild West Udine a Torino – Diretta tv su Sky Sport Basket (205)

Ore 20:45 EA7 Emporio Armani Milano-Pallacanestro Trieste a Torino – Diretta tv su Sky Sport Basket (205)

Giovedì 19 febbraio

Ore 18:00 Umana Reyer Venezia-Bertram Derthona Tortona a Torino – Diretta tv su Sky Sport Basket (205)

Ore 20:45 Virtus Olidata Bologna-Guerri Napoli a Torino – Diretta tv su Sky Sport Basket (205)

Sabato 21 febbraio

Ore 18:00 Vincente Brescia-Udine-Vincente Milano-Trieste a Torino – Diretta tv su Sky Sport Basket (205) e Cielo

Ore 20:45 Vincente Venezia-Tortona-Vincente Bologna-Napoli a Torino – Diretta tv su Sky Sport Basket (205) e Cielo

Domenica 22 febbraio

Ore 17:00 Finale a Torino – Diretta tv su Sky Sport Basket (205) e Cielo

PROGRAMMA FINAL EIGHT COPPA ITALIA BASKET: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket (205, tutte), Cielo (in chiaro, semifinali e finale)

Diretta streaming: SkyGo, Now e LBATV

Diretta testuale: OA Sport (semifinali e finale)