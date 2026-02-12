Basket femminile, l’Alama San Martino di Lupari batte l’Umana Reyer Venezia nel derby veneto di Serie A1

L’Alama San Martino di Lupari si aggiudica il derby veneto contro l‘Umana Reyer Venezia valevole per la ventiduesima giornata della Serie A1 di basket femminile 2025-2026 col punteggio di 81-77 (anticipata visto che Venezia e Schio impegnate eventualmente nella gara-3 dei play-in di Eurolega per accedere alla Final Six). Dopo un primo quarto in cui la Reyer ha imposto il proprio ritmo l’Alama non si è scomposta e nelle due frazioni centrali ha piazzato la zampata poi decisiva, con le oro-granata avversarie che hanno tenuto la sfida aperta nei minuti finali salvo poi dover cedere alle padrone di casa.

16 punti di Elizabeth Scott decisiva per l’Alama al pari di Tova Sabel (13 punti), con 11 punti di Beatrice Del Pero e 10 di Caterina Gilli entrate dalla panchina – alla Reyer non bastano i 19 punti e 8 rimbalzi di Tafadzwa Mavunga e i 13 punti equamente divisi tra Francesca Pan e Kaila Charles ad evitare il ko contro le giallo-nere.

Avvio di match equilibrato con le due squadre corregionali che lottano subito punto a punto (4-4), con la Reyer che prova a dare una scossa con un mini-parziale di 6-0 firmato Dojkic-Pan (7-13). San Martino di Lupari sembra accusare il colpo, con Venezia che spinge sull’acceleratore e tocca il vantaggio in doppia cifra (7-17). Scott e Hobbs scuotono l’Alama (12-17), con Gilli che appoggia per il -3 (14-17) prima della replica di Mavunga per il 14-19 alla prima sirena.

Nel secondo quarto l’Umana mantiene ancora elevata l’intensità con un break di 8-0 per andare a +13 (14-27), con Guarise e Gilli che cercano di tenere a galla le padrone di casa (20-27). Sabel e Cvijanovic danno la spinta all’Alama per rifarsi sotto (25-27), con Mariella Santucci che dà ossigeno a Venezia (27-31). Le patavine pareggiano prima i conti (31-31) e poi mettono la freccia con l’uno-due di D’Alie (35-31). Una tripla di Pan e la risposta di Sabel valgono il 40-36 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa l’inerzia del match sembra essere ora favorevole a San Martino di Lupari, con le ragazze giallonere che riescono addirittura ad accarezzare il vantaggio in doppia cifra con il layup di Scott (47-38). Cubaj e Mavunga battono un colpo per l’Umana (49-42), ma Scott fa 2/2 per il nuovo +8 (53-45). Tripla di Del Pero e +11 (56-45) a meno di tre minuti dalla terza sirena, con Guarise che va fin in fondo e tiene le avversarie a distanza di sicurezza. 1/2 di Charles in lunetta (58-48), con Guarise perfetta dall’arco per il 62-48 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Nella frazione conclusiva la Reyer tenta il tutto per tutto riuscendo a rosicchiare qualche punto con Charles e Holmes (62-53), con Del Pero che da tre muove il punteggio per l’Alama (65-53). Venezia non ci sta e prova a far valere tutta la sua classe con un altro parziale per colmare il gap fino al -6 trascinata da Mavunga (65-59). 2/2 di D’Alie in lunetta e bomba di Del Pero per il +9 (73-62), con Francesca Pan e Charles che riportano la Reyer a contatto (73-71). D’Alie si mette in proprio (76-71), con Dojkic che non vuole mollare per l’Umana (78-77) con meno di un minuto da giocare. Scott e Hobbs segnano però i liberi decisivi per l’81-77 finale con cui l’Alama San Martino di Lupari si aggiudica il derby veneto contro la Reyer Venezia.