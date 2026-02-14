Basket: Iroegbu incanta Varese, colpo su Brescia. Trieste da record contro Napoli

Due grandi serate caratterizzano la Serie A in questi anticipi legati alla 20a giornata del campionato 2025-2026. L’Openjobmetis Varese infligge un colpo duro alle ambizioni della Germani Brescia in termini di posizioni di testa. In più, Trieste trova il modo di vivere una serata da record contro Napoli, trovando una serata offensiva tra le più belle della sua parabola nella massima serie.

OPENJOBMETIS VARESE-GERMANI BRESCIA 98-96

Vittoria incredibile dell’Openjobmetis, che batte Brescia e potrebbe in questo modo sfilarle il primato condiviso con la Virtus Bologna della testa della classifica. Prime fasi di gara nelle quali Brescia decide di utilizzare la seconda metà del quarto d’apertura per scappare via con l’accoppiata Rivers-Bilan e tratti di Ndour, fino al 22-34 che chiude i 10′ iniziali. La Germani sembra in sostanziale controllo, riuscendo sempre a tenere un vantaggio ampio fino all’intervallo, facendolo oscillare tra le 11 e le 17 lunghezze fino al 41-55 di metà gara con 12 punti di CJ Massinburg e 10 di Della Valle.

Al rientro in campo, però, una Varese che era precipitata fino al -18 risorge e sfrutta Renfro ed Iroegbu per accorciare fino al 49-55, completando poi un parziale di 11-2 che riporta in partita i biancorossi. La lotta adesso è più ampia, prova a stopparla Della Valle (che approfitta del quarto fallo di Librizzi) e, assieme a Cournooh e Bilan, rimanda i biancoblu sul 60-74. I padroni di casa, però, sono vivissimi ed è ancora Iroegbu a spingere fino al 72-78 a 10′ dal termine. Varese si avvicina ancora con Renfro che schiaccia per il -2, Moore che pareggia e poi sorpassa da tre punti per l’85-82. A quel punto è Della Valle a lucrare liberi, ma nei fatti il momento è dalla parte dell’Opebjobmetis che fugge sul +5 (94-89 e 96-91) prima di essere ripresa da Della Valle e Rivers. Sul 96-96 il possesso va nelle mani di Iroegbu, che diventa Hero-Egbu, segna sulla sirena e regala ai suoi una vittoria fondamentale.

TOP SCORER

VARESE – 26 Iroegbu, 21 Nkamhoua, 15 Moore

BRESCIA – 25 Della Valle, 14 Bilan, Massinburg e Rivers

PALLACANESTRO TRIESTE-GUERRI NAPOLI 110-84

Tutto facile questa sera per Trieste tra le mura amiche, anche a seguito di un grandissimo primo quarto. Dieci minuti, questi, che finiscono sul 38-23 anche in virtù di una gran partenza firmata Brown-Ramsey (9-0 dopo un minuto e mezzo), che poco dopo diventa 13-4. Dopo un periodo in cui Napoli tenta di reggere con Mitrou-Long e Totè, ma nel quale comunque non riesce davvero a ridurre lo svantaggio. Il problema dei partenopei è il tasso di triple triestino, 6/7, con Candussi e Toscano-Anderson a sigillare il citato 38-23. La continuazione del match per Trieste ha davvero del clamoroso, perché non sembrano quasi esserci errori. Ross si scatena, porta il -20 ai giuliani e in generale tutta la squadra di casa vola via, con Ramsey già a quota 18 all’intervallo. Quanto al punteggio, recita un irreale 70-45. E si tratta di record storico della Serie A eguagliato.

A quel punto è evidente che ogni parvenza di gara suona come impossibile da riprendere per gli ospiti. Di fatto, Trieste ha soltanto bisogno di controllare, senza che ci siano particolari problemi e che la festa possa essere fermata sulle tribune. Sono solo sorrisi in casa biancorossa verso il 110-84 conclusivo.

TOP SCORER

TRIESTE – Ramsey 24, Toscano-Anderson 18, Brown 17

NAPOLI – Flagg 24, Bolton 20, Totè 13