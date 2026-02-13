Basket, Eurolega: dolorosa sconfitta per l’Olimpia Milano contro Dubai

Poteva essere un’ulteriore occasione per avvicinarsi alla zona play-in ma per l’Olimpia Milano arriva invece la quattordicesima sconfitta del percorso nell’Eurolega 2025-2026. Al Palalido, i meneghini sono stati nettamente battuti da Dubai Basketball con il punteggio di 78-96. Dopo un primo tempo equilibrato la squadra emiratina ha preso il largo e l’Olimpia non è riuscita mai a reagire. Ko doloroso per Milano che vede allontanarsi ancora di più la decima piazza della classifica. Top scorer del match Mfiondu Kabengele con 22 punti.

Inizio lento delle due squadre prima della tripla di Guduric che vale il primo vantaggio meneghino. Petrusev inizia a macinare punti ma l’Olimpia resta attaccata grazie a Leday ed Ellis. L’inseguimento milanese continua poi con Booker a cui risponde Caboclo. Shields firma l’ennesimo -1 dei padroni di casa ma Musa si iscrive al match segnando il +3 Dubai. A fine quarto è Ricci a sparare la tripla del sorpasso. Dopo 10′ l’Olimpia Milano conduce 20-18.

Anderson risponde ad inizio seconda frazione con la tripla del nuovo vantaggio ospite ma un Ricci scatenato infila altre due triple e pareggia a quota 26. Musa dà cinque punti di vantaggio alla squadra emiratina prima del nuovo pareggio firmato Mannion. Musa ne segna 5 consecutivi e la tripla di Kabengele vale il +6 ospite. Ellis e Leday accorciano prima del finale di frazione caratterizzata dalla sfida in lunetta. All’intervallo lungo Dubai è avanti 46-51.

All’inizio della ripresa gli ospiti scappano; parziale di 0-10 e +15 virtuale. Guduric mette fine al digiuno milanese durato circa 4′ ma Petrusev ne segna sei consecutivi per il +19. Shields e Guduric cercano di scogliere l’Olimpia (-14) ma la tripla di Caboclo ferma il breve parziale dei meneghini. Nel finale di frazione c’è tempo per un’altra tripla, firmata da Brooks. A 10′ dalla fine il punteggio recita 59-73.

Dunston firma un 4-0 in apertura che vale il -10. Milano ci crede ma Caboclo segna 5 punti consecutivi per il +15 ospite. Ad Ellis rispondono Musa, Avramovic e Wright (+18) prima del parziale di 5-0 Olimpia. Alla tripla di Leday risponde dall’arco Bacon e nel finale a Dubai basta controllare il vantaggio acquisito. Punteggio finale di 78-96 e Dubai Basketball che passa al Palalido.