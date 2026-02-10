Calcio, il Como supera ai rigori il Napoli e vola in semifinale di Coppa Italia

Si è da poco concluso il terzo quarto di finale della Coppa Italia 2026. Allo stadio Maradona, il Como è riuscito a battere il Napoli ai calci di rigore, qualificandosi al penultimo atto della coppa tricolore a distanza di quaranta anni dall’ultima volta. I lariani affronteranno in una semifinale che promette spettacolo l’Inter di mister Chivu.

Il match, partito senza grandi emozioni, si è sbloccato al 39′ con il calcio di rigore del croato Martin Baturina che ha battuto Milinkovic-Savic portando temporaneamente in vantaggio gli ospiti. I partenopei sono entrati in campo nella ripresa con un piglio diverso ed hanno subito rimesso in parità la partita con il gol di Antonio Vergara al 46‘.

Il secondo tempo si è concluso con poche occasioni ed ha lasciato spazio alla lotteria dei rigori. Il Napoli ha sbagliato il secondo tiro dal dischetto con Romelu Lukaku ma Perrone ha ricambiato il favore facendosi ipnotizzare da Meret. Si è proseguito perciò ad oltranza fino all’errore di Stanislav Lobotka che ha sancito la fine del match. Grande gioia per il Como che batte il Napoli ed accede alla semifinale di Coppa Italia 2026.