Calcio, l’Inter non sbaglia e batte il Lecce. Il Como supera la Juventus, pari tra Cagliari e Lazio

In attesa della ricca domenica, sono andati oggi in archivio altri tre match validi per la 26esima giornata della Serie A 2025-2026. Al termine delle sfide, la situazione in classifica vede primeggiare sempre l’Inter che vola a quota 64 punti, a dieci di distanza dal Milan che scenderà in campo domani. Si accende anche la lotta Champions, con Como, Juve e Roma raccolte in due punti.

La giornata è partita proprio con Juventus Como alle ore 15.00. A Torino i lariani hanno sfruttato il pessimo momento dei bianconeri imponendosi 0-2 in un successo che rilancia le loro ambizioni europeo. Ad aprire le marcature è stato Vojvoda al 11′ con un tiro che ha sorpreso Di Gregorio. Poi i comaschi hanno respinti con qualità gli assalti della Juve ed hanno punito in contropiede al 61′ con Caqueret.

Nel match delle 18.00 l’Inter passa a Lecce dopo una partita più difficile del previsto, risolta solo nel finale grazie a due calci d’angolo. È Mkhitaryan a sbloccare la gara al 75′ con un piazzato dopo il corner; sette minuti dopo tocca ad Akanji assicurare alla capolista i tre punti con un colpo di testa perfetto. Non si fanno male invece Cagliari e Lazio che chiudono 0-0 il match delle 20.45.