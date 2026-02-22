Calcio
Il Milan perde in casa col Parma e sprofonda a -10 dall’Inter. Cade anche il Napoli, bene Roma e Atalanta
Si è appena conclusa una domenica molto importante per il massimo campionato italiano di calcio maschile, con lo svolgimento di altre quattro partite valevoli per la ventiseiesima giornata (la settima del girone di ritorno) della Serie A 2025-2026. Il turno verrà poi completato domani sera da due posticipi con implicazioni rilevanti soprattutto in chiave salvezza: Fiorentina-Pisa e Bologna-Udinese.
Tornando alle sfide di oggi, spicca la vittoria casalinga in rimonta dell’Atalanta per 2-1 sul Napoli in uno scontro diretto dall’enorme peso specifico nella lotta per la qualificazione alle coppe europee della prossima stagione. Tanti rimpianti per i partenopei (anche sul fronte delle decisioni arbitrali), che restano terzi ma sprofondano a -14 dall’Inter capolista e vedono avvicinarsi la Dea (sesta insieme al Como) a sole cinque lunghezze.
Il vero colpo di scena nella corsa Scudetto arriva però nel tardo pomeriggio a San Siro, con la seconda sconfitta in campionato di un Milan (dopo quella al debutto sempre in casa contro la Cremonese) che cede per 1-0 a cospetto del Parma mantenendo la seconda piazza ma vedendo allontanarsi a 10 punti il primo posto di un’Inter ormai praticamente irraggiungibile.
All’interno della zona Champions non sbaglia la Roma, che travolge la Cremonese all’Olimpico con il punteggio di 3-0 agganciando il Napoli in terza posizione e allungando a +4 sulla Juventus. Da segnalare infine la netta affermazione interna del Genoa sul Torino per 3-0, che consente ai liguri di raggiungere proprio il Toro a 27 punti facendo un passo in avanti verso l’obiettivo della permanenza in Serie A.