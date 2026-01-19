Eric Fantazzini sul bob azzurro ad Altenberg: “Baumgartner ha guidato senza poter manovrare a sinistra”

Dopo un inizio di stagione da sogno, con tre quarti posti ed il podio di Igls, ieri una brutta notizia per il bob azzurro. Il 4 guidato da Patrick Baumgartner si è ribaltato in quel di Altenberg terminando a testa in giù la gara. Tante botte per gli azzurri, per fortuna nessun infortunio serio. Assieme all’altoatesino anche i frenatori Robert Mircea, Lorenzo Bilotti ed Eric Fantazzini.

Le parole di quest’ultimo sulla gara: “Ieri ad Altenberg abbiamo vissuto un momento durissimo. Alla partenza Patrick ha avuto la sfortuna di rompere con il piede sinistro la manetta di guida sinistra, trovandoci così in una discesa senza controllo a sinistra. Nonostante tutto, Patrick ha fatto l’impossibile per portarci fino in fondo. Con la sola guida di destra è riuscito ad arrivare fino alla curva 14, dove senza la guida sinistra era davvero impossibile continuare”.

E aggiunge: “Questo dice tutto sull’uomo e sull’atleta che è. Il suo equipaggio si fida di lui al 100%. Siamo uniti. Carichi più che mai e pronti a guardare avanti”.

Le condizioni fisiche nonostante il brutto spavento non preoccupano, gli azzurri sono tornati in Italia e si lanciano verso l’appuntamento a Cinque Cerchi dove si può davvero sognare in grande.