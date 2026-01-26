BobMilano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali
Bob, Olimpiadi 2026: i convocati dell’Italia. Patrick Baumgartner e Giada Andreutti guidano le due squadre
Inizia ufficialmente la missione della squadra azzurra in direzione degli attesissimi Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La grande kermesse che si disputerà tra il 6 ed il 22 febbraio prossimi vedrà l’Italia grande protagonista anche nel bob. Oggi la FISI – Federazione Italia Sport Invernali, ha ufficializzato gli 8 atleti (più 2 riserve) che prenderanno parte alla rassegna con i Cinque Cerchi.
Quali gare vedremo in programma? Per quanto riguarda il comparto femminile ci attendono monobob e bob a 2, mentre passando al comparto maschile le prove saranno, come tradizione, bob a 2 e bob a 4.
Per i colori azzurri, ovviamente, tutto ruoterà, nella squadra maschile, attorno a Patrick Baumgartner. L’altoatesino cercherà la grande prestazione e il risultato storico trascinando la squadra. Tra le donne, invece, Giada Andreutti proverà a emergere tra numerose rivali agguerrite. Non ci sono sorprese nell’elenco dei convocati.
L’Italia proverà a interrompere un digiuno in fatto di medaglie che si protrae da Torino 2006 con Gerda Weissensteiner e Jennifer Isacc bronzo nel bob a 2 femminile. L’ultima medaglia d’oro, invece, è arrivata a Nagano 1998 con Günther Huber e Antonio Tartaglia nel bob a 2. Nel complesso il nostro Paese vanta il seguente bottino ai Giochi Olimpici Invernali: 4 medaglie d’oro, 4 d’argento e altrettante di bronzo.
Come si sono chiude le ultime Olimpiadi? A Pechino 2022 la medaglia d’oro nel monobob andò alla statunitense Kaillie Humphries davanti alla connazionale Elana Meyers Taylor ed alla canadese Christine de Bruin. Nel bob a 2, invece, successo per la tedesca Laura Nolte davanti alla connazionale Mariama Jamanka e, di nuovo, a Elana Meyers Taylor. Tra gli uomini, invece, doppietta del leggendario Francesco Friedrich davanti in entrambi i casi a Johannes Lochner. Nel bob a 2 completa la tripletta tedesca Christoph Hafer, mentre nel bob a 4 ha centrato il podio il canadese Justin Kripps.
CONVOCATI ITALIA BOB PISTA ARTIFICIALE
UOMINI
- Baumgartner Patrick 27/12/1994 G.S. Fiamme Azzurre
- Bilotti Lorenzo 21/09/1994 G.S. Fiamme Oro
- Fantazzini Eric 27/04/1996 C.S. Carabinieri
- Mircea Robert Gino 09/08/1999 C.S. Carabinieri
- Riserva Verginer Alex 03/10/1994 C.S. Esercito
DONNE
- Andreutti Giada 16/02/1995 C.S. Aeronautica Militare
- De Silvestro Simona 01/09/1988 B.C. Cortina
- Gatti Alessia 02/07/2002 C.S. Esercito
- Costella Anna 30/07/2002 B.C. Cortina
- Riserva Cavalleri Noemi 30/01/2001 C.S. Aeronautica Militare
