Calcio a 5: Meta Catania in testa alla Serie A, bene Feldi Eboli e Napoli

La 17esima giornata della stagione regolare della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 è andata in archivio. Fra gol, emozioni e ribaltoni, ecco come sono andate le cose nel massimo campionato di futsal del Bel Paese.

Un pesante e prezioso 3-4 in trasferta consente alla Meta Catania di issarsi in testa alla classifica. Siciliani vincenti a Genzano, in una partita pazza decisa dall’avvio del secondo tempo dove gli etnei sono andati a referto tre volte nello spazio di 6 minuti, dal 5′ all’11’, con Musumeci, Pulvirenti e Turmena.

Bene anche la Feldi Eboli, capace di passare addirittura 1-6 in casa della Roma (doppietta Echavarria), e il Napoli, impostosi 0-4 in Puglia sul Capurso (rete d’apertura di Perugino).

A proposito di altri blitz esterni: colpi lontani da casa per Mantova, 2-3 nella tana del CDM, e Cosenza, 2-4 sul campo del Sandro Abate. Vittorie interne invece, nel turno che ha visto riposare la L84 Torino, per lo Sporting Sala Consilina, 5-0 alla Fortitudo Pomezia, e per l’Active Network, con uno spettacolare 7-5 sulla Came Treviso.

La Classifica

Catania 38 (16 partite giocate)

L84 Torino 35 (15)

Feldi Eboli 33 (16)

Napoli 31 (16)

Sporting Sala Consilina 30 (16)

Roma 28 (16)

Active Network 24 (16)

Genzano 21 (16)

Sandro Abate 20 (15)

Mantova 17 (16)

Capurso 16 (16)

Fortitudo Pomezia 14 (16)

Came Treviso 13 (16)

Pirossigeno Cosenza 11 (16)

CDM Futsal 7 (16)