Calcio: in Serie A Sassuolo senza problemi sul Verona nell’anticipo della 26a giornata

Nell’anticipo del venerdì della 26a giornata di Serie A 2025-2026 il Sassuolo sale a quota 35 punti in classifica, e così si prende temporaneamente l’ottavo posto, battendo il Verona con un rotondo 3-0. A decidere Pinamonti e una doppietta di Berardi; per i veneti resta l’ultimo posto in classifica, a 9 punti dalla quota salvezza costituita dai 24 punti del trio Genoa-Cremonese-Lecce.

La prima vera occasione è per il Verona, che in realtà ne ha due tra il 15′ e il 20′. In particolare la prima vede Sarr tentare di realizzare, ma dalla botta sicura spunta Coulibaly che salva sulla traversa. La seconda, invece, ha in Bowie il protagonista: batte Muric, ma non Idzes che salva sulla linea (però c’è fallo di mano di Sarr prima).

Quando sembra esserci lo 0-0 a fine primo tempo, ecco l’uno-due del Sassuolo. Al 40′ Pinamonti viene servito da Laurientè e batte Montipò, mentre quattro minuti dopo, a Berardi steso da Bella Kotchap, è lo stesso neroverde a incaricarsi del tiro dal dischetto e realizzare sulla ribattuta dopo la parata di Montipò.

Nella ripresa è il Sassuolo a essere più protagonista, per quanto anche il Verona abbia le sue occasioni. E, al 62′, arriva il gol del 3-0. Lo firma ancora Berardi, che sfrutta il contropiede nato da una punizione per il Verona. A fornire l’assist è di fatto Laurientè, ma Berardi si lancia fin dalla metà campo per andare a superare di nuovo Montipò con il sinistro. Di lì in avanti girandola di sostituzioni. All’85’ Al Musrati entra in ritardo su Fadera e viene espulso per somma di ammonizioni. Non ci sono altri brividi, finisce 3-0.