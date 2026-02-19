Calcio
Calcio femminile, l’Italia inizia le qualificazioni ai Mondiali: le convocate per il raduno, tornano Severini e Bonansea
L’Italia si appresta a intraprendere il cammino di qualificazione ai Mondiali 2027 di calcio femminile, che si disputeranno in Brasile dal 24 giugno al 25 luglio. Le azzurre si raduneranno martedì 24 febbraio a Coverciano per preparare le prime due sfide di qualificazione contro la Svezia (martedì 3 marzo a Reggio Calabria) e la Danimarca (sabato 7 marzo a Vicenza). Un doppio appuntamento che potrebbe risultare già decisivo per le sorti del girone: per ottenere il pass diretto per il Mondiale, evitando le insidie del doppio spareggio, bisognerà infatti chiudere il raggruppamento (di cui fa parte anche la Serbia) al primo posto.
Il CT Andrea Soncin ha convocato 27 giocatrici: Emma Severini e Barbara Bonansea torneranno in gruppo dopo aver saltato la tournée americana, rientro anche per Angelica Soffia, Benedetta Glionna ed Elisa Polli. Confermati i vari punti fermi della Nazionale: il portiere Laura Giuliani; i difensori Lisa Boattin, Cecilia Salvai, Elena Linari; le centrocampiste Arianna Caruso, Manuela Giugliano, Giulia Dragoni; le attaccanti Sofia Cantore, Cristiana Girelli, Michela Cambiaghi.
CONVOCATE RADUNO ITALIA CALCIO FEMMINILE
Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Laura Giuliani (Milan);
Difensori: Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Huston Dash), Federica D’Auria (Lazio), Lucia Di Guglielmo (Washington Spirit), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Elisabetta Oliviero (Lazio), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan);
Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Matilde Pavan (Como), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina);
Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Inter), Martina Piemonte (Lazio), Elisa Polli (Inter).