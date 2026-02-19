Calcio: il Bologna espugna il campo del Brann in Europa League, tris della Fiorentina in Conference

Un giovedì decisamente positivo per il Bologna e la Fiorentina, impegnate rispettivamente nei play-off di Europa League e della Conference League di calcio. Le due squadre hanno infatti vinto i rispettivi match, espugnando il campo degli ospiti e mettendosi in una situazione di vantaggio in vista del ritorno.

Ma andiamo con ordine. La compagine emiliana allenata da Vincenzo Italiano ha trovato il successo di misura contro i norvegesi del Brann per merito soprattutto di un avvio oltremodo positivo caratterizzato dalla rete di Castro, abile a siglare il goal-partita al nono giro di orologio su assistenza di Cambiaghi. Poche sorprese dagli altri incontri, tra cui spicca la vittoria in esterna del Nottingham Forest sul campo del Fenerbache.

Più largo il successo per la Viola, capace di rifilare un secco 0-3 alla formazione polacca del Jagiellonia. Un trionfo maturato tutto nel secondo tempo: dopo i primi quarantacinque minuti a tabellino fermo, a rompere gli indugi è stato Ranieri che, al 53’, ha messo referto la rete dello 0-1,

Poi, al 65’, ci ha pensato Mandragora a silgare il raddoppio, preludio del tris calato all’81’ da Piccoli su calcio di rigore. I match di ritorno si svolgeranno giovedì 26 febbraio. Il Bologna giocherà alle 21:00, mentre i toscani alle 18:45.