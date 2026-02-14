Calcio femminile: la Fiorentina rialza la testa in Serie A. Importante successo salvezza per la Ternana

La Fiorentina alza finalmente la testa. Dopo tre sconfitte consecutive la viola è tornata alla vittoria, battendo il Milan a domicilio nell’incontro clou del sabato dedicato al quattordicesimo turno della Serie A 2025-2026 di calcio femminile.

Un match durissimo quello delle toscane, capaci di passare in vantaggio al diciottesimo minuto di orologio con Janogy, abile a capitalizzare la sfera servita da Bregaard saltando Giuliani ed appoggiando il pallone a porta sguarnita. Le ospiti tengono botta poi durante tutto il resto del match, sopportando anche un’inferiorità numerica generata dall’espulsione per doppio giallo di Bonfantini al 76’.

Batte un colpo anche il Como che, dopo due pareggi e due sconfitte, si rialza regolando il Sassuolo in casa per 2-0, affidandosi ai sigilli di Chidiac (41’) e Piovani (61’). Importantissimo successo inoltre per la Ternana che, in un acceso scontro salvezza, ha arginato il Genoa per 3-1 lasciando le liguri sulla graticola nel fondo classifica.

Partita di grande reazione per le umbre che, dopo il vantaggio provvisorio di Bahr siglato al 10’, hanno ripristinato gli equilibri con Pirone (28’) per poi prendere il largo prima con Massimino (60’) e poi ancora con Pirone su calcio di rigore (83’). Domani, domenica 15 febbraio, si svolgeranno Parma-Inter, Juventus-Lazio e Roma-Napoli.