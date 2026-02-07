Calcio femminile: nessuno scossone nel sabato di Serie A. La Juve espugna Como

Va in archivio senza particolari sorprese il sabato dedicato alla Serie A 2025-2026 di calcio femminile. In apertura del tredicesimo turno infatti la Juventus ha risposto presente, espugnando il campo del Como per 0-2 e mettendo così a referto la terza vittoria consecutiva che le ha concesso di salire provvisoriamente al secondo posto in classifica.

Un successo quello delle bianconere maturato grazie alle reti siglate al 41’ da Carbonell su assist di Salti e, nei minuti finali della ripresa, da Krungbiegel, a segno all’ottantunesimo giro di orologio. In attesa dell’Inter, la Vecchia Signora è così salita in solitaria a quota 26 punti.

Dilaga poi la Lazio, artefice di una matita a domicilio del Genoa. Meglio le liguri in avvio, come dimostra la rete del vantaggio segnata da Acuti al 9’. Le biancocelesti pareggiano però al 19’ con Martin, aumentando il parziale al 27’ con Le Biahn e al 40’ con la solita Piemonte. Le rossoblu rispondono ancora con Ferrara pochi istanti prima del duplice fischio, fino a subire il poker di Goldoni (53’) e la quinta rete firmata ancora da Piemonte al 70’.

Si sono divise la posta infine Parma e Sassuolo che, malgrado la garra del derby emiliano, non sono andate oltre lo 0-0.