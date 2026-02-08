Calcio femminile, non sbaglia la Roma nella domenica di Serie A, bene Inter e Napoli

La capolista non sbaglia. Dopo il pareggio al fotofinish contro il Parma, la Roma è tornata alla vittoria nella domenica valida per la Serie A 2025-2026 di calcio femminile, battendo di misura il Milan tra le mura amiche del Tre Fontane.

Un successo di grande rilevanza quello delle capitoline, le quali hanno sfruttato del guizzo di Bergamaschi siglato al 66’, tre minuti dopo l’espulsione di van Dooren. Prosegue a gonfie vele anche il cammino dell’Inter, tornata al secondo posto della classifica grazie al tris rifilato ad una Fiorentina sempre più distante dalle posizioni che contano. Le nerazzurre hanno sbloccato il tabellino al 43’ con Magull, prima di raddoppiare al 62’ con Bugeja e chiudere definitivamente i giochi al 77’ con Polli. Un passivo che poteva anche essere più pesante per le toscane, non fosse per il rigore sbagliato da Wullaert all’88’.

Tre goal anche il Napoli, che ha battuto la Ternana per 3-1 in una partita oltremodo particolare, apertasi con l’autorete al 6’ e la successiva espulsione di Quazzico che ha lasciato in dieci le umbre. Poi, al 49’, le partenopee hanno raddoppiato con Carcassi prima di calare il tris sfruttando un altro autogol, stavolta di Schorffenger (53’).

Al termine del tredicesimo turno la Roma consolida quindi il primato con 32 punti conservando una distanza di cinque lunghezze sull’Inter, seconda a 27 davanti alla Juventus, terza a 26. Attenzione anche al Napoli, adesso quarto a quota 23.

SERIE A CALCIO FEMMINILE: CLASSIFICA AGGIORNATA ALL’8 FEBBRAIO 2026