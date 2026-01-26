Sci freestyle, Olimpiadi 2026: i convocati dell’Italia. Flora Tabanelli torna in scena, Deromedis tra i big dello skicross

Lo sci freestyle sarà lo sport che assegnerà il maggior numero di medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: verranno messi in palio ben quindici titoli nell’arco delle due settimane di gara, a partire da sabato 7 febbraio (il giorno successivo alla Cerimonia d’Apertura). Il menu sarà decisamente variegato, con una serie di specialità che saranno protagoniste nel contesto a cinque cerchi e che appassioneranno i tanti amanti delle discipline invernali.

Le specialità interessante saranno ben sette: aerials, Big Air, halfpipe, moguls, dual moguls skicross, slopestyle. Sono previste gare maschili e femminili per ogni disciplina, a cui si aggiunge la prove a squadre miste per quanto riguarda gli aerials. L’Italia cercherà di essere protagonista con le sue grandi stelle e potenzialmente può fare affidamento su quattro atleti da medaglia, considerando la caratura internazionale e i risultati conseguiti in Coppa del Mondo nelle ultime stagioni.

Flora Tabanelli si è lasciata alle spalle l’infortunio al legamento crociato anteriore patito a novembre e farà il proprio debutto stagionale proprio ai Giochi, dove si presenterà da Campionessa del Mondo di Big Air e detentrice della Coppa del Mondo park&pipe (il circuito che somma i punteggi conseguiti nel Big Air e nello slopestyle). Suo fratello Miro Tabanelli potrebbe essere un outsider di rilievo in entrambe le specialità e potrebbe stupire se dovesse confezionare dei salti perfetti.

Simone Deromedis andrà a caccia del colpaccio nello skicross: il Campione del Mondo 2023, attualmente secondo nella classifica generale di Coppa del Mondo dopo il quarto posto a Veysonnaz, sarà tra i grandi favoriti della vigilia. Nella stessa specialità andrà seguita con grande attenzione Jole Galli, che sembra stia carburando nel massimo circuito internazionale itinerante. Da non sottovalutare Maria Gasslitter, il nome nuovo del Big Air e slopestyle, che ha recentemente raggiunto una finale in Coppa del Mondo.

Nello skicross saranno impegnati anche Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominio Zuech tra gli uomini e Andrea Chesi tra le donne, mentre Manuela Passaretta si cimenterà nelle moguls. Di seguito il quadro dettagliato dei convocati dell’Italia per le gare di sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

CONVOCATI ITALIA SCI FREESTYLE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

SKICROSS

Maschile: Simone Deromedis, Dominik Zuech, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi.

Femminile: Jole Galli, Andrea Chesi.

FREESKI (SLOPESTYLE e BIG AIR)

Maschile: Miro Tabanelli.

Femminile: Flora Tabanelli, Maria Gasslitter.

MOGULS

Femminile: Manuela Passaretta.