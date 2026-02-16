Nel bob a 2 è solo Germania. Brutta seconda manche per Baumgartner

Seconda run per il bob a 2 maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Si chiude la prima metà di gara con la Germania che continua a dettar legge e si lancia verso una spettacolare tripletta (domani le ultime due discese).

Distacchi abissali quelli inflitti da un Johannes Lochner in forma spaziale: il teutonico incrementa ancora su tutti i rivali, il crono parziale è di 1:49.90 e praticamente la medaglia d’oro è già al collo.

Cambio tra tedeschi al secondo posto: Francesco Friedrich scavalca un Adam Ammour non perfetto, adesso il fuoriclasse nativo di Pirna è a otto decimi, mentre il più giovane della pattuglia germanica è a 1”24. Occhio allo statunitense Frank Del Duca che si avvicina al podio: un decimo di ritardo. Più che eccellente la quinta piazza del rumeno Mihai Tentea.

Fuori dai giochi per il podio Patrick Baumgartner con Robert Mircea: non una eccellente run per gli azzurri che scendono dal sesto al nono posto, ora il distacco è di 1”68.