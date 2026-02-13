BiathlonMilano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali
Biathlon, Olimpiadi 2026: la guida alla Sprint maschile, storia, attualità, medaglie
Il biathlon assegnerà il quarto degli undici titoli in palio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 nella giornata di venerdì 13 febbraio, quando andrà in scena la sprint maschile, competizione che conferirà medaglie per la XIII volta nella storia.
Questa gara è entrata nel programma a Cinque cerchi a partire dall’edizione di Lake Placid 1980 e ha rappresentato la prima, vera, “variazione sul tema” in termini di format. Concepita a metà anni ’70, la sprint è l’alternativa originaria all’individuale, rispetto alla quale aveva (e ha tutt’ora!) chilometraggio e sessioni di tiro dimezzate.
All’epoca, la grande innovazione era rappresentata dai connotati delle penalità, completamente differenti rispetto a quelli della 20 km. L’errore al poligono è stato tramutato in distanza in più da percorrere, anziché aggiunta automatica sul tempo totale dell’atleta. Una dinamica che, vent’anni dopo, ha permesso la nascita delle prove in linea, siano esse a inseguimento o con partenza di massa.
ALBO D’ORO
1980 – ULLRICH Frank (DDR)
1984 – KVALFOSS Eirik (NOR)
1988 – ROETSCH Frank-Peter (DDR)
1992 – KIRCHNER Mark (GER)
1994 – TCHEPIKOV Sergey (RUS)
1998 – BJØRNDALEN Ole Einar (NOR)
2002 – BJØRNDALEN Ole Einar (NOR)
2006 – FISCHER Sven (GER)
2010 – JAY Vincent (FRA)
2014 – BJØRNDALEN Ole Einar (NOR)
2018 – PEIFFER Arnd (GER)
2022 – BØ Johannes Thingnes (NOR)
MEDAGLIATI TOUT-COURT
BJØRNDALEN Ole Einar [3] (Oro 1998, 2002 e 2014)
FISCHER Sven [2] (Oro 2006; Argento 2002)
TCHEPIKOV Sergei [2] (Oro 1994; Bronzo 1988)
GROSS Ricco [2] (Argento 1992 e 1994)
ANDRESEN Frode [2] (Argento 1998; Bronzo 2006)
ULLRICH Frank (Oro 1980)
KVALFOSS Eirik (Oro 1984)
ROETSCH Frank-Peter (Oro 1988)
KIRCHNER Mark (Oro 1992)
JAY Vincent (Oro 2010)
PEIFFER Arnd (Oro 2018)
BØ Johannes Thingnes (Oro 2022)
ALIKIN Vladimir (Argento 1980)
ANGERER Peter (Argento 1984)
MEDVEDTSEV Valeriy (Argento 1988)
HANEVOLD Halvard (Argento 2006)
SVENDSEN Emil Hegle (Argento 2010)
LANDERTINGER Dominik (Argento 2014)
KRCMAR Michal (Argento 2018)
FILLON MAILLET Quentin (Argento 2022)
ALIABEV Anatoliy (Bronzo 1980)
JACOB Matthias (Bronzo 1984)
TCHEPIKOV Sergei (Bronzo 1988)
ELORANTA Harri (Bronzo 1992)
TARASOV Sergey (Bronzo 1994)
RÄIKKÖNEN Ville (Bronzo 1998)
PERNER Wolfgang (Bronzo 2002)
FAK Jakov (Bronzo 2010)
SOUKUP Jaroslav (Bronzo 2014)
WINDISCH Dominik (Bronzo 2018)
BØ Tarjei (Bronzo 2022)
MEDAGLIERE COMPLESSIVO PER NAZIONI
5-4-1 (10) – GERMANIA [All-Inclusive]
5-3-2 (10) – NORVEGIA
1-1-0 (2) – FRANCIA
1-0-1 (2) – RUSSIA
0-2-2 (4) – URSS
0-1-1 (2) – AUSTRIA
0-1-1 (2) – REP.CECA
0-0-2 (2) – FINLANDIA
0-0-1 (1) – CROAZIA
0-0-1 (1) – ITALIA
TUTTE LE MEDAGLIE DELL’ITALIA
Bronzo (1)
PyeongChang 2018 – WINDISCH Dominik
SPRINT MASCHILE, INVERNO 2025-26
TUTTI I PODI
Östersund
1. BOTN Johan-Olav (NOR)
2. ULDAL Martin (NOR)
3. FILLON MAILLET Quentin (FRA)
Hochfilzen
1. GIACOMEL Tommaso (ITA)
2. PERROT Eric (FRA)
3. HORN Philipp (GER)
Le Grand Bornand
1. CHRISTIANSEN Vetle Sjåstad (NOR)
2. DALE-SKJEVDAL Johannes (NOR)
3. JACQUELIN Emilien (FRA)
Oberhof
1. GIACOMEL Tommaso (ITA)
2. NAWRATH Philipp (GER)
3. DALE-SKJEVDAL Johannes (NOR)
Ruhpolding
1. SAMUELSSON Sebastian (SWE)
2. GIACOMEL Tommaso (ITA)
3. FREY Isak Leknes (NOR)
TUTTI I PIAZZAMENTI DEGLI AZZURRI NEL 2025-26
GIACOMEL Tommaso: 8 – 1 – 24 – 1 – 2
HOFER Lukas: 28 – 28 – 22 – 8 – 13
BRAUNHOFER Patrick: 66 – 45 – 71 – 24 – 35
ROMANIN Nicola: x – x – x – x – 34
BIONAZ Didier: 71 – 55 – x – 36 – 51
ZENI Elia: 58 – 58 – 86 – 61 – 38
CAPPELLARI Daniele: 68 – x – x – x – x
PIRCHER Christoph: x – 75 – 82 – x – x
N.B. : la “x” indica assenza.