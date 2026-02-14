Biathlon, Olimpiadi 2026: la guida alla Sprint femminile, storia, attualità, medaglie

Il quinto degli undici titoli conferiti nel biathlon ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà quello della sprint femminile, che nella giornata di sabato 14 febbraio assegnerà le proprie medaglie per la X volta nella storia della manifestazione.

Questo format ha rappresentato un momento epocale per la disciplina, poiché ad Albertville 1992 assunse il ruolo di battesimo a Cinque cerchi per le donne. Quella fu, difatti, la prima edizione a Cinque cerchi aperta anche al “gentil sesso” e il programma prevedeva che fosse proprio la sprint ad aprire le danze.

Ironia della sorte volle che la medaglia d’oro non andasse a chi era “nata” biathleta, bensì a una ex fondista che aveva imbracciato la carabina! Per la verità, la dinamica si è successivamente ripetuta più volte, in quanto le “conversioni di successo” sono state molteplici. Sicuramente molte di più rispetto alla controparte maschile.

BIATHLON – MILANO CORTINA 2026

LA GUIDA ALLA SPRINT FEMMINILE

ALBO D’ORO

1992 – REZTSOVA Anfisa (CSI)

1994 – BEDARD Myriam (CAN)

1998 – KOUKLEVA Galina (RUS)

2002 – WILHELM Kati (GER)

2006 – BAVEREL-ROBERT Florence (FRA)

2010 – KUZMINA Anastasiya (SVK)

2014 – KUZMINA Anastasiya (SVK)

2018 – DAHLMEIER Laura (GER)

2022 – RØISEALAND Marte Olsbu (NOR)

MEDAGLIATE TOUT-COURT

KUZMINA Anastasiya [2] (Oro 2010 e 2014)

RØISELAND Marte O. [2] (Oro 2022; Argento 2018)

DISL Uschi [2] (Argento 1998 e 2002)

REZTSOVA Anfisa (Oro 1992)

BEDARD Myriam (Oro 1994)

KOUKLEVA Galina (Oro 1998)

WILHELM Kati (Oro 2002)

BAVEREL-ROBERT Florence (Oro 2006)

DAHLMEIER Laura (Oro 2018)

MISERSKY Antje (Argento 1992)

PARAMYGUINA Svetlana (Argento 1994)

OLOFSSON Anna Carin (Argento 2006)

NEUNER Magdalena (Argento 2010)

VILUKHINA Olga (Argento 2014)

ÖBERG Elvira (Argento 2022)

BELOVA Elena (Bronzo 1992)

TSERBE-NESSINA Valentina (Bronzo 1994)

APEL Katrin (Bronzo 1998)

FORSBERG Magdalena (Bronzo 2002)

VAYGINA-EFREMOVA Lilia (Bronzo 2006)

DORIN HABERT Marie (Bronzo 2010)

SEMERENKO Vita (Bronzo 2014)

VITKOVA Veronika (Bronzo 2018)

WIERER Dorothea (Bronzo 2022)

MEDAGLIERE COMPLESSIVO PER NAZIONI

2-4-1 (7) – GERMANIA

2-0-0 (2) – SLOVACCHIA

1-1-0 (2) – RUSSIA

1-1-0 (2) – NORVEGIA

1-0-1 (1) – FRANCIA

1-0-1 (1) – CSI

1-0-0 (1) – CANADA

0-2-1 (3) – SVEZIA

0-0-3 (3) – UCRAINA

0-1-0 (1) – BIELORUSSIA

0-0-1 (1) – CECHIA

0-0-1 (1) – ITALIA

TUTTE LE MEDAGLIE DELL’ITALIA

Bronzo (1)

Pechino 2022 – WIERER Dorothea

È tuttavia doveroso citare anche il caso del “bronzo fantasma” di Karin Oberhofer, che per quasi tre anni detenne “in pectore” questa medaglia nella gara di Sochi 2014. Quarta in pista, avrebbe potuto essere issata sul terzo gradino del podio dalla squalifica di Olga Vilukhina (seconda), comminata dal Cio nel novembre 2017. Cionondimeno, il TAS di Losanna accolse il ricorso della russa nel settembre 2020, evitando la redistribuzione ufficiale delle medaglie.

SPRINT FEMMINILE, INVERNO 2025-26

TUTTI I PODI

Östersund

1. MINKKINEN Suvi (FIN)

2. MAGNUSSON Anna (SWE)

3. MICHELON Oceane (FRA)

Hochfilzen

1. JEANMONNOT Lou (FRA)

2. KIRKEEIDE Maren (NOR)

3. MAGNUSSON Anna (SWE)

Le Grand Bornand

1. ÖBERG Hanna (SWE)

2. JEANMONNOT Lou (FRA)

3. WIERER Dorothea (ITA)

Oberhof

1. ÖBERG Elvira (SWE)

2. MINKKINEN Suvi (FIN)

3. SIMON Julia (FRA)

Ruhpolding

1. ÖBERG Hanna (SWE)

2. JEANMONNOT Lou (FRA)

3. VITTOZZI Lisa (ITA)

TUTTI I PIAZZAMENTI DELLE AZZURRE NEL 2025-26

VITTOZZI Lisa: 15 – 14 – 4 – x – 3

WIERER Dorothea: 17 – 4 – 3 – x – 17

PASSLER Rebecca: x – 52 – 24 – 11 – x

CARRARA Michela: 54 – 65 – x – 14 – 39

COMOLA Samuela: 22 – 39 – 44 – 74 – x

AUCHENTALLER Hannah: 56 – x – x – 41 – 33

ZINGERLE Linda: x – x – x – 40 – 55

N.B. : la “x” indica assenza