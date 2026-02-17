BiathlonMilano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
Biathlon oggi, Olimpiadi 2026: orario staffetta maschile, tv, streaming, pettorali di partenza
Sulle nevi di Anterselva, oggi martedì 17 febbraio, è il giorno della staffetta maschile, appuntamento chiave del biathlon nel calendario delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Archiviata l’euforia per l’oro conquistato nell’inseguimento femminile, la rassegna olimpica entra nel vivo anche al maschile e l’Italia è pronta a rimettersi in gioco con ambizioni concrete.
Il quartetto azzurro si presenterà al via con Patrick Braunhofer in prima frazione, seguito da Lukas Hofer, Nicola Romanin e Tommaso Giacomel incaricato di chiudere la prova. La scelta di aprire con Braunhofer è legata alla solidità mostrata nella 20 km individuale, dove ha costruito un buon piazzamento grazie a una prestazione pulita al poligono. Romanin, preferito a Elia Zeni, sarà chiamato a un compito delicato nel cuore della gara dopo segnali incoraggianti forniti tra sprint e inseguimento.
Sulla carta, Francia e Norvegia partono con i favori del pronostico, forti di un potenziale tecnico e atletico superiore. Alle loro spalle, la lotta per il podio si preannuncia serrata: l’Italia dovrà avvicinarsi alla gara perfetta per tenere testa a Germania e Svezia e coltivare speranze di medaglia. Decisiva potrebbe rivelarsi la terza frazione, dove Romanin sarà chiamato a contenere il distacco da avversari di alto livello, così da permettere a Giacomel di lanciarsi nell’ultimo giro con la possibilità concreta di puntare alla top-3.
La diretta tv della staffetta 4×7.5 km maschile, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà fruibile su Rai 2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
A CHE ORA IL BIATHLON OGGI ALLE OLIMPIADI
Martedì 17 febbraio
Ore 14.30 staffetta 4×7.5 km maschile Anterselva (Italia) – Diretta tv su Rai 2.
PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2.
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
