Biathlon oggi, Olimpiadi 2026: orario staffetta maschile, tv, streaming, pettorali di partenza

Sulle nevi di Anterselva, oggi martedì 17 febbraio, è il giorno della staffetta maschile, appuntamento chiave del biathlon nel calendario delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Archiviata l’euforia per l’oro conquistato nell’inseguimento femminile, la rassegna olimpica entra nel vivo anche al maschile e l’Italia è pronta a rimettersi in gioco con ambizioni concrete.

Il quartetto azzurro si presenterà al via con Patrick Braunhofer in prima frazione, seguito da Lukas Hofer, Nicola Romanin e Tommaso Giacomel incaricato di chiudere la prova. La scelta di aprire con Braunhofer è legata alla solidità mostrata nella 20 km individuale, dove ha costruito un buon piazzamento grazie a una prestazione pulita al poligono. Romanin, preferito a Elia Zeni, sarà chiamato a un compito delicato nel cuore della gara dopo segnali incoraggianti forniti tra sprint e inseguimento.

Sulla carta, Francia e Norvegia partono con i favori del pronostico, forti di un potenziale tecnico e atletico superiore. Alle loro spalle, la lotta per il podio si preannuncia serrata: l’Italia dovrà avvicinarsi alla gara perfetta per tenere testa a Germania e Svezia e coltivare speranze di medaglia. Decisiva potrebbe rivelarsi la terza frazione, dove Romanin sarà chiamato a contenere il distacco da avversari di alto livello, così da permettere a Giacomel di lanciarsi nell’ultimo giro con la possibilità concreta di puntare alla top-3.

A CHE ORA IL BIATHLON OGGI ALLE OLIMPIADI

Martedì 17 febbraio

Ore 14.30 staffetta 4×7.5 km maschile Anterselva (Italia) – Diretta tv su Rai 2.

PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PETTORALI DI PARTENZA PURSUIT MASCHILE BIATHLON OLIMPIADI 2026

1 NOR – Norway 1

1-1 r ULDAL Martin

1-2 g BOTN Johan-Olav

1-3 y LAEGREID Sturla Holm

1-4 b CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad

2 FRA – France

2-1 r CLAUDE Fabien

2-2 g JACQUELIN Emilien

2-3 y FILLON MAILLET Quentin

2-4 b PERROT Eric

3 SWE – Sweden

3-1 r BRANDT Viktor

3-2 g NELIN Jesper

3-3 y PONSILUOMA Martin

3-4 b SAMUELSSON Sebastian

4 GER – Germany 2

4-1 r STRELOW Justus

4-2 g ZOBEL David

4-3 y NAWRATH Philipp

4-4 b HORN Philipp

5 USA – United States of America

5-1 r DOHERTY Sean

5-2 g GERMAIN Maxime

5-3 y SCHOMMER Paul

5-4 b WRIGHT Campbell

6 ITA – Italy

6-1 r BRAUNHOFER Patrick

6-2 g HOFER Lukas

6-3 y ROMANIN Nicola

6-4 b GIACOMEL Tommaso

7 CZE – Czechia 3

7-1 r MIKYSKA Tomas

7-2 g HORNIG Vitezslav

7-3 y HAK Petr

7-4 b KRCMAR Michal

8 EST – Estonia

8-1 r ZAHKNA Rene

8-2 g SIIMER Kristo

8-3 y KEHVA Mark-Markos

8-4 b KULBIN Jakob

9 SUI – Switzerland

9-1 r STALDER Sebastian

9-2 g BURKHALTER Joscha

9-3 y FINELLO Jeremy

9-4 b HARTWEG Niklas

10 UKR – Ukraine 4

10-1 r PIDRUCHNYI Dmytro

10-2 g BORKOVSKYI Bohdan

10-3 y MANDZYN Vitalii

10-4 b LESIUK Taras

11 FIN – Finland

11-1 r HIIDENSALO Olli

11-2 g SEPPALA Tero

11-3 y KLEMETTINEN Jimi

11-4 b INVENIUS Otto

12 SLO – Slovenia

12-1 r DOVZAN Miha

12-2 g FAK Jakov

12-3 y VIDMAR Anton

12-4 b PLANKO Lovro

13 POL – Poland 5

13-1 r BADACZ Konrad

13-2 g GALICA Grzegorz

13-3 y GUNKA Jan

13-4 b ZAWOL Marcin

14 CAN – Canada

14-1 r RUNNALLS Adam

14-2 g PLETZ Logan

14-3 y FLEMING Jasper

14-4 b CONNELLY Zachary

15 ROU – Romania

15-1 r SHAMAEV Dmitrii

15-2 g BUTA George

15-3 y COLTEA George

15-4 b FLORE Raul

16 LTU – Lithuania 6

16-1 r STROLIA Vytautas

16-2 g DOMBROVSKI Karol

16-3 y CIGAK Nikita

16-4 b FOMIN Maksim

17 BEL – Belgium

17-1 r LANGER Thierry

17-2 g CLAUDE Florent

17-3 y PARMANTIER Sam

17-4 b MACKELS Marek

18 AUT – Austria

18-1 r UNTERWEGER Dominic

18-2 g EDER Simon

18-3 y MUELLAUER Fabian

18-4 b JAKOB Patrick

19 BUL – Bulgaria 7

19-1 r TODEV Blagoy

19-2 g ILIEV Vladimir

19-3 y VASILEV Konstantin

19-4 b SINAPOV Anton

20 LAT – Latvia

20-1 r RASTORGUJEVS Andrejs

20-2 g BIRKENTALS Renars

20-3 y LOZBERS Rihards

20-4 b MISE Edgars