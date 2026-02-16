Biathlon, definito il quartetto dell’Italia per la staffetta maschile. Nicola Romanin si conquista il posto!

L’Italia si presenterà ai nastri di partenza della staffetta maschile di biathlon nel ruolo di outsider per il podio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Alla vigilia della competizione, in programma sulle nevi di Anterselva martedì 17 febbraio dalle ore 14.30, è stata pubblicata la startlist con la composizione di tutti i quartetti in gara.

La formazione azzurra sarà composta nell’ordine da Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romanin e Tommaso Giacomel. Il lancio viene affidato dunque a Braunhofer, autore di un ottimo 14° posto nella 20 km grazie alla sua precisione al tiro, mentre Romanin ha vinto il ballottaggio con Elia Zeni e verrà schierato in terza frazione dopo aver ben figurato alle Olimpiadi tra sprint (16°) e inseguimento (28°).

Francia e Norvegia sono le favorite principali per il successo e hanno un organico nettamente superiore a quello dell’Italia, che dovrà effettuare una prestazione praticamente perfetta per sperare di battere Germania e soprattutto Svezia nella battaglia per un possibile bronzo. Il momento più delicato in chiave azzurra sarà quello del terzo segmento di gara, in cui Romanin dovrà limitare i danni a cospetto di atleti di alto profilo come Martin Ponsiluoma e Philipp Nawrath per consentire a Giacomel una minima chance di poter mettere nel mirino la top3.