Quando torna Tommaso Giacomel? Ancora un’occasione individuale, ma prima la staffetta

Tommaso Giacomel ha cominciato il suo percorso nei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con due buone prestazioni e altre due gare deludenti (il sesto posto nella 20 km non può essere considerato positivo), ma una di queste ha compromesso purtroppo anche l’esito di un’altra competizione. Stiamo parlando ovviamente della sprint, in cui il biathleta trentino è stato troppo falloso al poligono pagando un distacco abissale dai migliori e vedendo sfumare anche la possibilità di giocarsi il podio nell’inseguimento.

Il nativo di Vipiteno classe 2000, già capace di mettersi al collo un argento nella staffetta mista che ha aperto il programma olimpico del biathlon ad Anterselva, si è reso protagonista di una grande rimonta nel pursuit odierno risalendo dal 22° al 9° posto e dimostrando di avere il potenziale (soprattutto quando i materiali sono all’altezza) per tenere testa agli altri big francesi, norvegesi e svedesi.

Giacomel avrà comunque a disposizione un’altra opportunità di andare a medaglia in campo individuale, quindi non tutto è perduto. L’azzurro sarà uno dei favoriti principali nella Mass Start di venerdì 20 febbraio, ma in precedenza tornerà in azione in una prova a squadre cercando di trascinare l’Italia sul podio nella staffetta maschile che si terrà martedì 17 febbraio.